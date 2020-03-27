На facebook-странице "Украинской правды" с 21 часа идет онлайн-интервью с владельцем компании TIS Андреем Ставницером, который курирует Одесскую область во время пандемии коронавируса.

Смотреть эфир и задать свои вопросы Ставницеру можно здесь.

Онлайн-интервью – новый формат, который УП запустила в условиях карантина. Гостем первого такого эфира был певец, народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Смотрите интервью с ним.