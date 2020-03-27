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"Куратор" Одещины в борьбе с СOVID-19 рассказал о встрече бизнеса с Зеленским

Пятница, 27 марта 2020, 20:47

Владелец компании TIS Андрей Ставницер, курирующий Одесскую область во время пандемии коронавируса, рассказал, как президент Владимир Зеленский встречался с большим бизнесом и договаривался о помощи в борьбе с COVID-19.

Источник: онлай-интервью Ставницера "Украинской правде"

Прямая речь: "Лейтмотив был очень простой: эта страна вас много лет кормила, давайте поможем немного стране в ответ. Никакой обязаловки. Никто никого заставлял, не уговаривал, не вымогал.

Он (Зеленский – УП) описал ситуацию в стране. Сказал, что есть то-то, то-то. Нужны специалисты, нужны ваши связи, нужно помочь деньгами и так далее...

Прямо там мы обсудили, у кого какие области, кто чем занимается. Это длилось не так долго, это длилось около часу".

Детали: Бизнесмены сами поделили, кто за какую область будет отвечать.

Ставницер говорит, что когда его позвали на встречу с президентом, он не знал, о чем будет идти речь.

Онлайн-интервью – новый формат, который УП запустила в условиях карантина. Во время эфира у зрителей есть возможность задать свои вопросы. Гостем первого такого эфира был певец, народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Смотрите интервью с ним.

Что было раньше: Ставницер заявил, что власть ничего не делает для борьбы с СOVID-19 и ответственного чиновника, который может принимать решения, в области нет.

Дашборд УП "Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Цифры и инфографика"

Предыстория:

  • 16 марта президент Владимир Зеленский собрал у себя в Офисе украинских олигархов и крупных бизнесменов, чтобы попросить о помощи. По данным "Украинской правды", эта идея возникла среди ближайшего окружения спонтанно. Встреча организовывали в сжатые сроки.
  • В частности Зеленский попросил олигархов и крупных бизнесменов взять под кураторство области, где у них есть активы и соответственно ресурсы и люди.
  • Позже Ставницер заявил, что готовность области к борьбе с Covid-19 – нулевая.

Читать больше: Виртуальные совещания и олигархи-кураторы. Как Зеленский борется с коронавирусом

Украинская правда
Темы: коронавирусОдесса
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