Владелец компании TIS Андрей Ставницер, курирующий Одесскую область во время пандемии коронавируса, рассказал, как президент Владимир Зеленский встречался с большим бизнесом и договаривался о помощи в борьбе с COVID-19.

Источник: онлай-интервью Ставницера "Украинской правде"

Прямая речь: "Лейтмотив был очень простой: эта страна вас много лет кормила, давайте поможем немного стране в ответ. Никакой обязаловки. Никто никого заставлял, не уговаривал, не вымогал.

Он (Зеленский – УП) описал ситуацию в стране. Сказал, что есть то-то, то-то. Нужны специалисты, нужны ваши связи, нужно помочь деньгами и так далее...

Прямо там мы обсудили, у кого какие области, кто чем занимается. Это длилось не так долго, это длилось около часу".

Детали: Бизнесмены сами поделили, кто за какую область будет отвечать.

Ставницер говорит, что когда его позвали на встречу с президентом, он не знал, о чем будет идти речь.

Онлайн-интервью – новый формат, который УП запустила в условиях карантина. Во время эфира у зрителей есть возможность задать свои вопросы. Гостем первого такого эфира был певец, народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Смотрите интервью с ним.

Что было раньше: Ставницер заявил, что власть ничего не делает для борьбы с СOVID-19 и ответственного чиновника, который может принимать решения, в области нет.

Дашборд УП "Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Цифры и инфографика"

Предыстория:

16 марта президент Владимир Зеленский собрал у себя в Офисе украинских олигархов и крупных бизнесменов, чтобы попросить о помощи. По данным "Украинской правды", эта идея возникла среди ближайшего окружения спонтанно. Встреча организовывали в сжатые сроки.

В частности Зеленский попросил олигархов и крупных бизнесменов взять под кураторство области, где у них есть активы и соответственно ресурсы и люди.

Позже Ставницер заявил, что готовность области к борьбе с Covid-19 – нулевая.

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