Рада назначила новых глав Минздрава и Минфина

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Понедельник, 30 марта 2020, 16:41

Верховная Рада назначила министром здравоохранения Максима Степанова и министром финансов Сергея Марченко.

Источник: внеочередное заседание парламента в понедельник

Детали: Кандидатуру Марченко поддержали 256 депутатов, Степанова - 246.

В частности, по Степанова 195 голосов отдала фракция "Слуга народа", 21 - ОПЗЖ, 13 - группа "Доверие" и 9 внефракционных.

За Марченко проголосовали 212 "слуг", 17 членов фракции "Голос", 15 депутатов из "Доверия" и 7 внефракционных.

Напомним:

  • Это уже второй раз за понедельник Рада пытается назначить Марченко и Степанова. С первой попытки они не набрали необходимого количества голосов.
  • До этого Верховная Рада освободила Игоря Уманского от должности министра финансов и Илью Емца с должности министра здравоохранения.
  • Как писала Украинская правда, Максим Степанов уже рассматривался на должность главы Минздрава после отставки Кабмина Гройсмана в 2019 году.
  • Степанов - бывший руководитель Одесской области. Его отец был главным врачом в Славянске (и оказался в списках сепаратистов сайта "Миротворец").
  • В апреле 2019 года Степанов отказывался покидать пост председателя Одесской ОГА по указу тогдашнего президента Петра Порошенко, но его таки уволили.
  • Степанов называл себя кумом бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы (6 мая 2014 года - 30 мая 2015), которого в свое время считали доверенным лицом Игоря Коломойского.

Знать больше: В Раду внесли постановление о назначении нового министра финансов: что о нем известно

Темы: Верховная Рада Минздрав Минфин


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