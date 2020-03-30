Рада назначила новых глав Минздрава и Минфина
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Понедельник, 30 марта 2020, 16:41
Верховная Рада назначила министром здравоохранения Максима Степанова и министром финансов Сергея Марченко.
Источник: внеочередное заседание парламента в понедельник
Детали: Кандидатуру Марченко поддержали 256 депутатов, Степанова - 246.
В частности, по Степанова 195 голосов отдала фракция "Слуга народа", 21 - ОПЗЖ, 13 - группа "Доверие" и 9 внефракционных.
За Марченко проголосовали 212 "слуг", 17 членов фракции "Голос", 15 депутатов из "Доверия" и 7 внефракционных.
Напомним:
- Это уже второй раз за понедельник Рада пытается назначить Марченко и Степанова. С первой попытки они не набрали необходимого количества голосов.
- До этого Верховная Рада освободила Игоря Уманского от должности министра финансов и Илью Емца с должности министра здравоохранения.
- Как писала Украинская правда, Максим Степанов уже рассматривался на должность главы Минздрава после отставки Кабмина Гройсмана в 2019 году.
- Степанов - бывший руководитель Одесской области. Его отец был главным врачом в Славянске (и оказался в списках сепаратистов сайта "Миротворец").
- В апреле 2019 года Степанов отказывался покидать пост председателя Одесской ОГА по указу тогдашнего президента Петра Порошенко, но его таки уволили.
- Степанов называл себя кумом бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы (6 мая 2014 года - 30 мая 2015), которого в свое время считали доверенным лицом Игоря Коломойского.
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