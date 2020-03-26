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"Куратор" Одесской области: Готовность к борьбе с Covid-19 – нулевая

Четверг, 26 марта 2020, 10:13
Куратор Одесской области: Готовность к борьбе с Covid-19 – нулевая

Владелец компании TIS Андрей Ставницер, который курирует Одесскую область во время пандемии коронавируса, заявляет, что готовность области к борьбе с Covid-19 – нулевая.

Источник: комментарий Ставницера для статьи "Украинской правды" "Думали, что медицина плохая, а ее просто нет. Как большой бизнес помогает бороться с коронавирусом".

Прямая речь: "Я патриот, но должен признать, что готовность нулевая. 

Если все останется так, как есть, мы потеряем больше людей не от вируса, а от хронических и других заболеваний. 

Мы рискуем в первые же дни наплыва пациентов остаться без значительного количества докторов – без костюмов и условий для работы они будут отказываться этим заниматься. Обслуживать ИВЛ, которые мы сейчас таким титаническим трудом собираем по миру, будет некому".

О том, что больше всего поразило, когда начал погружаться в состояние дел в области: "Растерянность людей, которым положено знать, что делать в таких ситуациях. Категорический пофигизм людей, которые продолжают считать, что карантин не для них, а для итальянцев или немцев. 

Провал в том месте, в котором у нас должна быть медицина. Мы раньше думали, что она просто несовершенна, а теперь выяснили, что ее нет. Это довольно страшное открытие".

Детали: По словам Ставницера, он принял вызов заняться Одесской областью, потому что он – одессит, в этом городе живет его семья, друзья, а у него там большой бизнес.  

Он рассказал, что сейчас собрали штаб, в который он отдал "лучших менеджеров ТИС", постоянно держат связь и с местной властью, и с врачами, координируют списки закупок. 

Управляет процессом Ставницер, в частности назначает функции и определяет приоритеты. 

По словам бизнесмена, они взяли на себя: закупки, координацию с больницами, обеспечение медиков транспортом и питанием, обеспечение пожилых людей питанием, переориентацию местных производителей на необходимые сейчас вещи, координацию действий с властями, а также агитацию за соблюдение карантина. 

Также Ставницер добавил, что они приглашали на встречу бизнес и просили присоединиться к борьбе с коронавирусом.

По его словам, сейчас в области помогает огромное количество бизнесменов, которые передают деньги в фонд, покупают то, что не может ждать государственной закупки, отдают товары, помещения, направляют людей. 

Но при этом в области есть много проблем: не защищены врачи, бригады скорой помощи, социальные работники, полицейские, больницы не оснащены практически ничем необходимым, медленная бюрократическая машина и плохая дисциплина, которая приводит к несоблюдению карантина и мер предосторожности. Из-за всего этого, по словам Ставницера, ситуация выглядит плачевно. 

Что было раньше: 16 марта президент Владимир Зеленский собрал у себя в Офисе украинских олигархов и крупных бизнесменов, чтобы попросить о помощи. По данным "Украинской правды", эта идея возникла среди ближайшего окружения спонтанно. Встреча организовывали в сжатые сроки.

В частности Зеленский попросил олигархов и крупных бизнесменов взять под кураторство области, где у них есть активы и соответственно ресурсы и люди.

Читать больше: Виртуальные совещания и олигархи-кураторы. Как Зеленский борется с коронавирусом

Украинская правда

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Темы: Одесская областькоронавирусбизнес
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