100 тысяч ПЦР-тестов из Южной Кореи распределяют по Украине – ОПУ
В Украине начали распределять между регионами 100 тысяч ПЦР-тестов, которые накануне прибыли из Южной Кореи.
Источник: ОПУ со ссылкой на президента Владимира Зеленского
Прямая речь: "Мы должны сделать все, чтобы в каждой больнице и каждой аптеке были средства защиты как для специалистов, так и для населения. Мы просто должны это сделать".
Детали: Сообщается, что доставленный груз уже распределяется по аптекам.
Дополнительно в Украину должно прибыть еще 100 тысяч таких тестов, 40 тысяч очков многоразового использования и респираторы высокой степени защиты.
Также в ОПУ добавили, что украинское предприятие производит 8 тысяч спецкостюмов, 4 тысячи защитных халатов и 18 тысяч перчаток многоразового использования, и 31 марта начнется их отгрузка и отправка в регионы для защиты врачей.
Кроме того, в лаборатории обещают направить 12 специальных машин для проведения тестирования – их доставка в Украину ожидается 31 марта.
Государство также рассматривает возможность закупки входных рамок с неспиртовим дезинфектором для мест с большим скоплением людей.
Что было раньше: 30 марта одесские врачи заявили, что тестов на COVID-19 нет и больных пневмонией не тестируют.
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Предыстория:
- Владелец компании TIS Андрей Ставницер, который курирует Одесскую область во время пандемии коронавируса, заявлял, что готовность области к борьбе с Covid-19 – нулевая.
- Он также говорил, что власть ничего не делает для борьбы с СOVID-19, и что ответственного чиновника, который может принимать решения, в области нет.