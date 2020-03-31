100 тысяч ПЦР-тестов из Южной Кореи распределяют по Украине – ОПУ

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Вторник, 31 марта 2020, 15:30

В Украине начали распределять между регионами 100 тысяч ПЦР-тестов, которые накануне прибыли из Южной Кореи.

Источник: ОПУ со ссылкой на президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Мы должны сделать все, чтобы в каждой больнице и каждой аптеке были средства защиты как для специалистов, так и для населения. Мы просто должны это сделать".

Детали: Сообщается, что доставленный груз уже распределяется по аптекам.

Дополнительно в Украину должно прибыть еще 100 тысяч таких тестов, 40 тысяч очков многоразового использования и респираторы высокой степени защиты.

Также в ОПУ добавили, что украинское предприятие производит 8 тысяч спецкостюмов, 4 тысячи защитных халатов и 18 тысяч перчаток многоразового использования, и 31 марта начнется их отгрузка и отправка в регионы для защиты врачей.

Кроме того, в лаборатории обещают направить 12 специальных машин для проведения тестирования – их доставка в Украину ожидается 31 марта.

Государство также рассматривает возможность закупки входных рамок с неспиртовим дезинфектором для мест с большим скоплением людей.

Что было раньше: 30 марта одесские врачи заявили, что тестов на COVID-19 нет и больных пневмонией не тестируют. 

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Предыстория: 

  • Владелец компании TIS Андрей Ставницер, который курирует Одесскую область во время пандемии коронавируса, заявлял, что готовность области к борьбе с Covid-19 – нулевая.
  • Он также говорил, что власть ничего не делает для борьбы с СOVID-19, и что ответственного чиновника, который может принимать решения, в области нет.

Украинская правда
Темы: Офис президента коронавирус Covid-2019


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