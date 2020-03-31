Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

100 тысяч ПЦР-тестов из Южной Кореи распределяют по Украине – ОПУ

Вторник, 31 марта 2020, 15:30
100 тысяч ПЦР-тестов из Южной Кореи распределяют по Украине – ОПУ

В Украине начали распределять между регионами 100 тысяч ПЦР-тестов, которые накануне прибыли из Южной Кореи.

Источник: ОПУ со ссылкой на президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Мы должны сделать все, чтобы в каждой больнице и каждой аптеке были средства защиты как для специалистов, так и для населения. Мы просто должны это сделать".

Детали: Сообщается, что доставленный груз уже распределяется по аптекам.

Дополнительно в Украину должно прибыть еще 100 тысяч таких тестов, 40 тысяч очков многоразового использования и респираторы высокой степени защиты.

Также в ОПУ добавили, что украинское предприятие производит 8 тысяч спецкостюмов, 4 тысячи защитных халатов и 18 тысяч перчаток многоразового использования, и 31 марта начнется их отгрузка и отправка в регионы для защиты врачей.

Кроме того, в лаборатории обещают направить 12 специальных машин для проведения тестирования – их доставка в Украину ожидается 31 марта.

Государство также рассматривает возможность закупки входных рамок с неспиртовим дезинфектором для мест с большим скоплением людей.

Что было раньше: 30 марта одесские врачи заявили, что тестов на COVID-19 нет и больных пневмонией не тестируют. 

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире  

Предыстория: 

  • Владелец компании TIS Андрей Ставницер, который курирует Одесскую область во время пандемии коронавируса, заявлял, что готовность области к борьбе с Covid-19 – нулевая.
  • Он также говорил, что власть ничего не делает для борьбы с СOVID-19, и что ответственного чиновника, который может принимать решения, в области нет.

Украинская правда
Темы: Офис президентакоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Офис президента
Контрнаступление будет тяжелым и долгим − Подоляк
Татаров и Шурма провели первую встречу с бизнесом в ОП
Арахамия вспомнил о буднях в бункере президента: ходили с Подоляком "воровать" вино Тимошенко
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: