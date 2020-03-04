Кандидат в министры имел общий бизнес с президентом НОК России

Кандидат в министры спорта Вадим Гутцайт имел бизнес с нынешним президентом Национального олимпийского комитета России.

Источник: материал УП "Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о новых министрах"

Детали: Олимпийский чемпион по фехтованию 1992 года 48 летний Гутцайт фигурировал в качестве кандидата на пост министра спорта в 2014 году.

Впоследствии пошел работать в Киевскую городскую госадминистрацию, где по результатам конкурса был назначен начальником Департамента молодежи и спорта столицы.

Его конкурент по конкурсу активист Филипп Альид назвал результат нечестным.

Альид заявлял, что Гутцайт в 2018 году был одним из совладельцев российского ООО "Альтаир" (СТО "Чемпион" в Лубне под Москвой) вместе с двумя известными российскими фехтовальщиками Ильгаром Мамедовым и Станиславом Поздняковым (сейчас занимает должность президента Олимпийского комитета России).

Сейчас среди соучредителей "Альтаира" Гутцайт не числится, однако история изменений в российских реестрах указывает, что свою долю он передал Мамедову.

Ильгар Мамедов – многолетний главный тренер сборной России по фехтованию, имеет звание полковника Вооруженных Сил РФ.

Во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Януковича Гутцайт получал ордена "За заслуги" 3-х степеней за спортивные достижения и вклад в развитие олимпийского спорта.

От Петра Порошенко получил медаль "25 лет Независимости Украины".

Возглавлял Федерацию фехтования Украины.

В 2019 году на внеочередных парламентских выборах должен был баллотироваться в Верховную Раду от "Слуги народа". Был в проходной части списка под номером 81, однако от участия отказался.

Тогда Гутцайт сослался на то, что будет полезным для страны, работая в исполнительной власти.

Активно выступает за разработку и принятие закона о меценатстве в спорте. Также Гутцайт выступал за введение квот на показ спорта на телевидении.

Почему это важно: Команда шестого президента Владимира Зеленского при формировании нового состава Кабинета министров в августе 2019 года решила упразднить должность министра молодежи и спорта, объединив это ведомство с Минкультуры и Мининформполитики. 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады планируется обновить правительство.

Предыстория:

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".

По данным УП, президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Накануне "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского провела заседание фракции, где нардепам представили новые кандидатуры в правительство.

Подробнее о новом вероятном министре спорта и других кандидатах в правительство Дениса Шмыгаля читайте в материале "Украинской правды"