Коронавирус: в Украину едут две миссии ВОЗ

В Украину собираются две миссии Всемирной организации здравоохранения, первая из которых начнется 5 марта.

Источник: заявил и.о. генерального директора "Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" Игорь Кузин во время брифинга 4 марта

Прямая речь: "Мы в ближайшее время ожидаем две основные миссии Всемирной организации здравоохранения. Одна, которая будет спланирована на проработку плана готовности государства, и эта миссия начнется завтра (5 марта - ред.). Она будет продолжаться до субботы включительно (7 марта - ред.).

Также на следующей неделе мы ожидаем миссию по вопросам лабораторной диагностики для максимально возможного расширения диагностических методов на уровне каждого региона Украины ".

Детали: По словам Кузина, проходят совместные тренинги для врачей инфекционного звена, которые проводятся совместно с офисом ЮНИСЕФ.

Во время тренингов проговорили такие вопросы, как маршрутизация пациентов, алгоритм вызова скорой, каким образом происходит использование средств индивидуальной защиты и определение той или иной тактики – заявил исполняющий обязанности гендиректора.

Что было раньше:

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в Украине скорее всего увеличится количество случаев заболевания коронавирусом.

В ВОЗ уверяют, что распространение коронавируса можно остановить – в отличие от сезонного гриппа.

Предыстория: