Коронавирус: в Украину едут две миссии ВОЗ
В Украину собираются две миссии Всемирной организации здравоохранения, первая из которых начнется 5 марта.
Источник: заявил и.о. генерального директора "Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" Игорь Кузин во время брифинга 4 марта
Прямая речь: "Мы в ближайшее время ожидаем две основные миссии Всемирной организации здравоохранения. Одна, которая будет спланирована на проработку плана готовности государства, и эта миссия начнется завтра (5 марта - ред.). Она будет продолжаться до субботы включительно (7 марта - ред.).
Также на следующей неделе мы ожидаем миссию по вопросам лабораторной диагностики для максимально возможного расширения диагностических методов на уровне каждого региона Украины ".
Детали: По словам Кузина, проходят совместные тренинги для врачей инфекционного звена, которые проводятся совместно с офисом ЮНИСЕФ.
Во время тренингов проговорили такие вопросы, как маршрутизация пациентов, алгоритм вызова скорой, каким образом происходит использование средств индивидуальной защиты и определение той или иной тактики – заявил исполняющий обязанности гендиректора.
Что было раньше:
- Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в Украине скорее всего увеличится количество случаев заболевания коронавирусом.
- В ВОЗ уверяют, что распространение коронавируса можно остановить – в отличие от сезонного гриппа.
Предыстория:
- В конце 2019 года в китайском городе Ухань зарегистрировали вспышку пневмонии. Позже выяснили, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный - житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области.
- Также есть 4 украинца, которые болеют коронавирусом за пределами Украины. Трое из них лечатся в Японии и одна украинка - в Италии.