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Коронавирус: в Украину едут две миссии ВОЗ

Среда, 4 марта 2020, 14:42

В Украину собираются две миссии Всемирной организации здравоохранения, первая из которых начнется 5 марта.

Источник: заявил и.о. генерального директора "Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" Игорь Кузин во время брифинга 4 марта

Прямая речь: "Мы в ближайшее время ожидаем две основные миссии Всемирной организации здравоохранения. Одна, которая будет спланирована на проработку плана готовности государства, и эта миссия начнется завтра (5 марта - ред.). Она будет продолжаться до субботы включительно (7 марта - ред.).

Также на следующей неделе мы ожидаем миссию по вопросам лабораторной диагностики для максимально возможного расширения диагностических методов на уровне каждого региона Украины ".

Детали: По словам Кузина, проходят совместные тренинги для врачей инфекционного звена, которые проводятся совместно с офисом ЮНИСЕФ.

Во время тренингов проговорили такие вопросы, как маршрутизация пациентов, алгоритм вызова скорой, каким образом происходит использование средств индивидуальной защиты и определение той или иной тактики – заявил исполняющий обязанности гендиректора.

Что было раньше: 

  • Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в Украине скорее всего увеличится количество случаев заболевания коронавирусом. 
  • В ВОЗ уверяют, что распространение коронавируса можно остановить – в отличие от сезонного гриппа.

Предыстория:

  • В конце 2019 года  в китайском городе Ухань зарегистрировали вспышку пневмонии. Позже выяснили, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 января 2020 года  Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный - житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области.
  • Также есть 4 украинца, которые болеют коронавирусом за пределами Украины. Трое из них лечатся в Японии и одна украинка - в Италии.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019
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