"Не воровать мало": Зеленский в Раде раскритиковал Кабмин Гончарука

Президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, заявил, что правительство Алексея Гончарука не смогло справиться с поставленными задачами.

Источник: выступление Зеленского в Верховной Раде

В частности, президент раскритиковал действия правительства по борьбе с контрабандой, высокие премии в Кабмине, падение промышленности за последние месяцы.

Прямая речь Зеленского: "Все прекрасно понимают главный вопрос. Это деятельность Кабинета министров Украины. Давайте будем объективными. У этого правительства есть достижения. Это снижение инфляции, учетной ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, в частности игорный бизнес и нелегальные АЗС, приватизации госпредприятий, которые разворовывались все эти годы. Это кредиты большому и среднему бизнесу, уменьшение роли государства в экономике нашей страны".

"Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало. И это правда. Но не воровать мало. Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но знать мало. Нужно действительно очень много работать. Мы должны признавать ошибки".

"Есть впечатление, что экономика брала разгон, но споткнулась и рискует проехаться лицом по земле. Через два месяца после нового года невыполнение госбюджета почти 16 млрд гривен. 13 из них это провал поступлений от таможни. Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда не исчезла".

Детали: Зеленский заявил, что контрабанда "отправила таможню в нокаут". Он также сказал, что другая боль это падение промышленности на 5% четвертый месяц подряд. Зеленский отметил, что правительство провалило коммуникацию с местной властью и людьми, из-за чего люди запутались с платежками в январе и в феврале.