Пытал своих: политзаключенному, которого освободили с ОРДЛО, сообщили о подозрении

Освобожденному из плена ОРДЛО Евгению Бражникову сообщили о подозрении в истязании соотечественников в донецкой спецтюрьме "Изоляция".

Источник: пресс-служба СБУ, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "Объявлено о подозрении украинскому гражданину, освобожденному с ОРДЛО, которого СБУ разоблачила на истязании соотечественников.

Этот гражданин во время пребывания в тюрьме так называемого "МГБ ДНР" на территории бывшего завода "Изоляция", что в Донецке, добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения. Совместно с другими участниками НЗФ он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных сил, которые содержались в этой пытке".

Детали: Официально в СБУ и Офисе генпрокурора фамилии политзаключенного не называют, однако источники УП в правоохранительных органах отметили, что речь идет о Бражникове.

Доказательства его причастности к пыткам собрали во время допросов потерпевших.

Сотрудники СБУ во время обыска по месту жительства Бражникова обнаружили и изъяли вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в террористической организации "ДНР", и будут приобщены дела.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч.1 ст.438, ч.1 ст.258-3 УК. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что предшествовало: Станислав Печенкин, бывший гражданский заложник боевиков ОРДО из Горловки, рассказал "Украинской правде", что именно Бражников в "Изоляции" обливал холодной водой и бил заключенных для получения признаний.

По его словам, Бражников - бывший милиционер, в 2014 году был активным участником "русской весны", активно помогал пророссийским митингам, нападал на участников проукраинских акций.

Сам Бражников в комментарии УП заявил, что в тех условиях разные люди могут вести себя по-разному. Он также заверил, что готов ко встрече с представителями правоохранительных органов, если они захотят его допросить.

1 марта журналист Станислав Асеев, которого освободили из плена ОРДО по обмену 29 декабря 2019 года, заявил, что другой освобожденный в тот же день, Евгений Бражников, издевался над украинскими заключенными в донецкой спецтюрьме "Изоляция".

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