Президент поблагодарил Скалецкую за смелость в Новых Санжарах, но этого мало

Президент Владимир Зеленский поблагодарил министра здравоохранения Зоряну Скалецкую за смелость быть с людьми в Новых Санжарах, но добавил, что смелость в медицине не должна быть одноразовой акцией.

Источник: выступление Зеленского в Верховной Раде 4 марта

Прямая речь: "Понимаю, что руководству МОЗ очень тяжело работать с обломками медицинской системы, которые им оставили в наследство, сложно поднять на ноги пациента, которому вместо нормального человеческого лечения давали пустышки и чай из ромашки.

Я действительно благодарен госпоже Скалецкой за то, что осталась с людьми в Новых Санжарах. Спасибо за смелость, но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу реформы на 1 апреля. Это правда".

Детали: Зеленский напомнил, что почти ежедневно в Украине проходят протесты в разных медицинских учреждениях, потому что люди боятся закрытия больниц, а больницы боятся увольнений.

Кроме того, по словам президента, есть "большие вопросы к тарифам медицинского оборудования и очень большие вопросы к кадрам", а сама реформа медицины "летит в стену".

Зеленский также вспомнил ситуацию с первым случаем коронавируса в Украине, но заверил, что все под контролем, и добавил, что первый брифинг нового министра здравоохранения будет посвящен именно этой теме.

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