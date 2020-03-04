Президент поблагодарил Скалецкую за смелость в Новых Санжарах, но этого мало
Президент Владимир Зеленский поблагодарил министра здравоохранения Зоряну Скалецкую за смелость быть с людьми в Новых Санжарах, но добавил, что смелость в медицине не должна быть одноразовой акцией.
Источник: выступление Зеленского в Верховной Раде 4 марта
Прямая речь: "Понимаю, что руководству МОЗ очень тяжело работать с обломками медицинской системы, которые им оставили в наследство, сложно поднять на ноги пациента, которому вместо нормального человеческого лечения давали пустышки и чай из ромашки.
Я действительно благодарен госпоже Скалецкой за то, что осталась с людьми в Новых Санжарах. Спасибо за смелость, но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу реформы на 1 апреля. Это правда".
Детали: Зеленский напомнил, что почти ежедневно в Украине проходят протесты в разных медицинских учреждениях, потому что люди боятся закрытия больниц, а больницы боятся увольнений.
Кроме того, по словам президента, есть "большие вопросы к тарифам медицинского оборудования и очень большие вопросы к кадрам", а сама реформа медицины "летит в стену".
Зеленский также вспомнил ситуацию с первым случаем коронавируса в Украине, но заверил, что все под контролем, и добавил, что первый брифинг нового министра здравоохранения будет посвящен именно этой теме.
Предыстория:
- 20 февраля из Китая, где бушует коронавирус, в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
- Все эвакуированные из Китая сейчас пребывают на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
- Министр МОЗ Зоряна Скалецкая после протестов жителей Новых Санфар заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.
- Обсервация в Новых Санжарах завершится 5 марта, если не возникнет подозрений на заболевание.