Президент поблагодарил Скалецкую за смелость в Новых Санжарах, но этого мало

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Среда, 4 марта 2020, 16:36

Президент Владимир Зеленский поблагодарил министра здравоохранения Зоряну Скалецкую за смелость быть с людьми в Новых Санжарах, но добавил, что смелость в медицине не должна быть одноразовой акцией.

Источник: выступление Зеленского в Верховной Раде 4 марта

Прямая речь: "Понимаю, что руководству МОЗ очень тяжело работать с обломками медицинской системы, которые им оставили в наследство, сложно поднять на ноги пациента, которому вместо нормального человеческого лечения давали пустышки и чай из ромашки.

Я действительно благодарен госпоже Скалецкой за то, что осталась с людьми в Новых Санжарах. Спасибо за смелость, но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу реформы на 1 апреля. Это правда". 

Детали: Зеленский напомнил, что почти ежедневно в Украине проходят протесты в разных медицинских учреждениях, потому что люди боятся закрытия больниц, а больницы боятся увольнений.

Кроме того, по словам президента, есть "большие вопросы к тарифам медицинского оборудования и очень большие вопросы к кадрам", а сама реформа медицины "летит в стену".

Зеленский также вспомнил ситуацию с первым случаем коронавируса в Украине, но заверил, что все под контролем, и добавил, что первый брифинг нового министра здравоохранения будет посвящен именно этой теме.

Предыстория:

  • 20 февраля из Китая, где бушует коронавирус, в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Все эвакуированные из Китая сейчас пребывают на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Министр МОЗ Зоряна Скалецкая после протестов жителей Новых Санфар заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.
  • Обсервация в Новых Санжарах завершится 5 марта, если не возникнет подозрений на заболевание.

Ирина Балачук, УП
Темы: Зеленский Скалецкая Минздрав


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