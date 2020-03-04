Рябошапка намекает, что за его отставкой стоят "некоторые олигархи"

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка говорит, что процедура его отставки, которую запустили в Верховной Раде, связана с политическими процессами и независимостью прокуратуры.

Источник: комментарий Руслана Рябошапки, обнародованный "Громадським.ТБ"

Прямая речь: "Никому не нужна такая прокуратура. Они увидели, что ничего "решить" в этой прокуратуре они не могут, они видят, что они ничего не могут "решить" в НАБУ (Национальном антикоррупционном бюро – УП).

Когда есть такая конструкция, когда НАБУ работает вместе с Офисом генерального прокурора, и это может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов и их подручных, то очевидно, что это начнет вызывать беспокойства"...

Люди оценили, что работа отрицательная еще до отчета генерального прокурора. Некоторые из них только закончили школу, но зато уже понимают, как работает Офис генпрокурора. Некоторые из них по слогам читают и им тяжело говорить, слова подбирают, но они знают, как должна работать прокуратура".

Комітет Ради вирішив винести на голосування звільнення Рябошапки. Ось як на цю новину відреагував генпрокурор: «Люди оцінили, що робота негативна ще до звіту генерального прокурора. Деякі з них тільки закінчили школу, але вже розуміють, як працює Офіс генпрокурора» pic.twitter.com/8cjGLcCtsM — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020

Детали: Также Рябошапка ответил по каждому пункту, в которых его обвиняют депутаты и из-за которых якобы решили выразить недоверие. Речь идет о трех резонансных уголовных делах, расследование которых не удовлетворяет народных избранников.

Генпрокурор сказал, что не может влиять на следствие по трем делам: в отношении подозреваемого в контрабанде Вадима Альперина, мэра Львова Андрея Садового, подозреваемого в злоупотреблении властью, и о коррупционных махинациях в оборонке якобы с участием окружения Петра Порошенко.

Рябошапка пояснил, что этими делами занимается Национальное антикоррупционное бюро, а процессуальное руководство осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Расследование четвертого дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, по словам генпрокурора, наоборот было разблокировано и сейчас прогрессирует.

«Якщо ми розглядаємо звіт генпрокурора, це одне, якщо це істерика Бужанського, тут коментувати немає чого» — генпрокурор Рябошапка відповів на претензії до нього на засіданні комітету Ради pic.twitter.com/n6lhcWajry — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020

Рябошапка также сказал, что не общался с президентом Владимиром Зеленским перед голосованием Рады за недоверие генпрокурору.

Что было раньше: Народные депутаты зарегистрировали постановление о недоверии генпрокурору. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 4 марта отправил постановление в зал парламента.

Инициаторы недоверия – 119 нардепов. Среди них народные депутаты от "Слуги народа", в частности, Максим Бужанский и Александр Дубинский, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также избранники от "Оппозиционной платформы – За життя", в том числе и Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.