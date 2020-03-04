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Зеленский о Шмыгале: Украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное

Среда, 4 марта 2020, 16:27
Зеленский о Шмыгале: Украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром и надеется, что его Кабинет министров будет работать "для людей".

Источник: слово президента в Верховной Раде

Прямая речь: "Я действительно считаю, что предыдущее правительство делало все возможное, но сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможно. Я надеюсь, что именно таким и будет следующий Кабинет министров.

За эти годы у нас было очень много правительств: правительство технократов и правительство "казнократов", правительство спасения и правительство "крепких хозяйственников", правительство спасения "крепких хозяйственников" и так далее. Я верю, что у нас наконец-то появится именно правительство для людей.

По предложению фракции "Слуга народа", которая в Верховной Раде 9 созыва имеет право коалиции фракций, вношу на рассмотрение Верховной Рады представление за назначением премьер-министром Украины Дениса Анатольевича Шмыгаля".

Детали: После предложения Зеленского выступил Шмыгаль, а депутаты начали задавать ему вопросы.

Знать больше: Кто такой Денис Шмыгаль, которого прочат на место Гончарука

Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о новых министрах

Предыстория:

  • 3 марта премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке, хотя правительство имело иммунитет до конца августа. 
  • В тот же день фракции "Слуга народа" назвали имена будущего премьера и министров, но некоторые из кандидатов уже отказались работать в правительстве во главе с Денисом Шмыгалем.
  • 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра.
  • Денис Шмыгаль стал министром развития общин и территорий 4 февраля, заменив на этом посту Алену Бабак. Параллельно он был назначен вице-премьер-министром.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ШмыгальЗеленскийКабинет министров
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