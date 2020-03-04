Зеленский о Шмыгале: Украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное

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Среда, 4 марта 2020, 17:27

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром и надеется, что его Кабинет министров будет работать "для людей".

Источник: слово президента в Верховной Раде

Прямая речь: "Я действительно считаю, что предыдущее правительство делало все возможное, но сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможно. Я надеюсь, что именно таким и будет следующий Кабинет министров.

За эти годы у нас было очень много правительств: правительство технократов и правительство "казнократов", правительство спасения и правительство "крепких хозяйственников", правительство спасения "крепких хозяйственников" и так далее. Я верю, что у нас наконец-то появится именно правительство для людей.

По предложению фракции "Слуга народа", которая в Верховной Раде 9 созыва имеет право коалиции фракций, вношу на рассмотрение Верховной Рады представление за назначением премьер-министром Украины Дениса Анатольевича Шмыгаля".

Детали: После предложения Зеленского выступил Шмыгаль, а депутаты начали задавать ему вопросы.

Алена Рощенко, УП
Темы: Шмыгаль Зеленский Кабинет министров


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