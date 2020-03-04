Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков просит нардепов помочь реализовать тонны наркотиков

Среда, 4 марта 2020, 19:29
Аваков просит нардепов помочь реализовать тонны наркотиков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что сейчас в полиции лежат на сохранении тонны наркотиков и призвал народных депутатов помочь их реализовать в пользу государства.

Источник: отчет Авакова за год работы в Верховной Раде 4 марта

Прямая речь: "В целом Нацполиция является крупнейшим в стране держателем наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые сейчас у нас сохраняются: каннабис – 2 тонны, героин – 1100 кг, кокаин – 1000 кг, амфетамин – 400 кг, гашиш – 300 кг и так далее.

У меня просьба к народным депутатам – определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины".

Детали: Аваков также рассказал о "профессиональной работе" правоохранителей во время сдерживания протестующих в Новых Санжарах и на других акциях протеста, о хорошем раскрытии различных преступлений – от убийств до краж, о снижении количества ДТП в стране и прочее.

Что было раньше: 2 марта столичные правоохранители сообщили, что в ходе спецоперации изъяли у наркоторговцев около 300 кг наркотиков на сумму более 110 миллионов гривен. В этот же день СБУ заявила, что предупредила контрабанду более 30 килограммов кокаина в Украину.

 

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: