Аваков просит нардепов помочь реализовать тонны наркотиков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что сейчас в полиции лежат на сохранении тонны наркотиков и призвал народных депутатов помочь их реализовать в пользу государства.

Источник: отчет Авакова за год работы в Верховной Раде 4 марта

Прямая речь: "В целом Нацполиция является крупнейшим в стране держателем наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые сейчас у нас сохраняются: каннабис – 2 тонны, героин – 1100 кг, кокаин – 1000 кг, амфетамин – 400 кг, гашиш – 300 кг и так далее.

У меня просьба к народным депутатам – определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины".

Детали: Аваков также рассказал о "профессиональной работе" правоохранителей во время сдерживания протестующих в Новых Санжарах и на других акциях протеста, о хорошем раскрытии различных преступлений – от убийств до краж, о снижении количества ДТП в стране и прочее.

Что было раньше: 2 марта столичные правоохранители сообщили, что в ходе спецоперации изъяли у наркоторговцев около 300 кг наркотиков на сумму более 110 миллионов гривен. В этот же день СБУ заявила, что предупредила контрабанду более 30 килограммов кокаина в Украину.