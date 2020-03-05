Зеленский о Кабмине: 5-6 принципиальных вакансий закроются обязательно

Президент Владимир Зеленский уверен, что вакансии в экономическом блоке правительства обязательно закроются в ближайшее время.

Источник: глава государства, отвечая на вопросы в ходе рабочего визита в Полтавскую область

Детали: Зеленский отметил, что вопрос незакрытых вакансий - вопрос в первую очередь нового премьер-министра. Президент заверил, что держит ситуацию на контроле и сообщил, что сейчас идут консультации.

Прямая речь: "Нужна взвешенная позиция по таким важным приоритетным министерствам... Мы хотим уделить внимание промышленности, структуру предложит новый премьер-министр, что это будет: отдельно вице-премьер-министр по промышленности или будет строиться отдельное министерство.

Я не знаю, хватит ли у него терпения. Потому что полностью построить отдельное министерство - это от 5 до 9 месяцев. А вы видите, как нетерпеливы украинцы - они не хотят ждать ни одного дня. Поэтому будет спокойная взвешенная позиция.

Я знаю, что там не закрыто сейчас 5-6 принципиальных вакансий. Они закроются обязательно".

Дополнительно: Отвечая на ​​вопрос, отправят ли в отставку генерального прокурора Руслана Рябошпаку, Зеленский заявил, что этот вопрос - не к нему, а к нардепам.

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