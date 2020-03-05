Зеленский о Кабмине: 5-6 принципиальных вакансий закроются обязательно
Президент Владимир Зеленский уверен, что вакансии в экономическом блоке правительства обязательно закроются в ближайшее время.
Источник: глава государства, отвечая на вопросы в ходе рабочего визита в Полтавскую область
Детали: Зеленский отметил, что вопрос незакрытых вакансий - вопрос в первую очередь нового премьер-министра. Президент заверил, что держит ситуацию на контроле и сообщил, что сейчас идут консультации.
Прямая речь: "Нужна взвешенная позиция по таким важным приоритетным министерствам... Мы хотим уделить внимание промышленности, структуру предложит новый премьер-министр, что это будет: отдельно вице-премьер-министр по промышленности или будет строиться отдельное министерство.
Я не знаю, хватит ли у него терпения. Потому что полностью построить отдельное министерство - это от 5 до 9 месяцев. А вы видите, как нетерпеливы украинцы - они не хотят ждать ни одного дня. Поэтому будет спокойная взвешенная позиция.
Я знаю, что там не закрыто сейчас 5-6 принципиальных вакансий. Они закроются обязательно".
Дополнительно: Отвечая на вопрос, отправят ли в отставку генерального прокурора Руслана Рябошпаку, Зеленский заявил, что этот вопрос - не к нему, а к нардепам.
Знать больше: Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о новых министрах
Предыстория:
- 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарукас поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.
- В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министроми.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- 4 марта также проголосовала за назначение нового состава правительства.
- 5 марта назначено еще одно внеочередное заседание парламента, на котором будет рассматриваться вопрос выражения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.