Будем запрещать массовые мероприятия и останавливать учебу – главный санврач

Украина будет вынуждена ввести эпидемиологические мероприятия в связи с распространением коронавируса Covid 2019: на время запретить массовые мероприятия и закрыть стремительные заведения.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Новых Санжарах, куда он приехал вместе с президентом

Прямая речь Ляшко: "В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий и закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Будем делать разрыв учебных процессов, чтобы уменьшить массовые скопления людей, потому что все мы знаем, что вирус передается воздушно-капельным путем и надо как минимум в 1.5-2 метрах находиться от человека, чтобы не заразиться.

Не нужно скупать маски, маски – это не защита. Это обманчивое чувство безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной болезни – и только в тех случаях нужно ее носить. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть.

Покупайте мыло, мойте руки с мылом, обрабатывайте руки антисептиком. Будьте здоровы, а мы гарантируем, что страна наша будет в безопасности – в том числе, биологически".

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