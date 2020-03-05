Будем запрещать массовые мероприятия и останавливать учебу – главный санврач
Украина будет вынуждена ввести эпидемиологические мероприятия в связи с распространением коронавируса Covid 2019: на время запретить массовые мероприятия и закрыть стремительные заведения.
Источник: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Новых Санжарах, куда он приехал вместе с президентом
Прямая речь Ляшко: "В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий и закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемические мероприятия.
Будем делать разрыв учебных процессов, чтобы уменьшить массовые скопления людей, потому что все мы знаем, что вирус передается воздушно-капельным путем и надо как минимум в 1.5-2 метрах находиться от человека, чтобы не заразиться.
Не нужно скупать маски, маски – это не защита. Это обманчивое чувство безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной болезни – и только в тех случаях нужно ее носить. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть.
Покупайте мыло, мойте руки с мылом, обрабатывайте руки антисептиком. Будьте здоровы, а мы гарантируем, что страна наша будет в безопасности – в том числе, биологически".
Предыстория:
- В декабре 2019 года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, произошла вспышка нового коронавируса, который получил название Covid 2019 В конце февраля 2020 года этот вирус начали активно обнаруживать в Европе.
- Китай блокировал эпицентр эпидемии. В некоторых странах массовые мероприятия отменяют, а спортивные мероприятия проводят без зрителей из-за распространения коронавируса.
- 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом: житель Черновцов заболел после путешествия в Италию.
- По состоянию на утро 5 марта в Украине исследуют еще около 10 образцов биологического материала людей, у которых подозревают коронавирусную инфекцию.
- В мире Covid 2019 подхватили уже 95 748 человек (из них 80 411 случаев – на материковой части Китая), умерли от него 3 286 человек (из них 2 902 – в эпицентре эпидемии, Хубэе), а выздоровели 53 423 человека.