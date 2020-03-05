Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Будем запрещать массовые мероприятия и останавливать учебу – главный санврач

Четверг, 5 марта 2020, 11:45
Будем запрещать массовые мероприятия и останавливать учебу – главный санврач

Украина будет вынуждена ввести эпидемиологические мероприятия в связи с распространением коронавируса Covid 2019: на время запретить массовые мероприятия и закрыть стремительные заведения.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Новых Санжарах, куда он приехал вместе с президентом

Прямая речь Ляшко: "В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий и закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Будем делать разрыв учебных процессов, чтобы уменьшить массовые скопления людей, потому что все мы знаем, что вирус передается воздушно-капельным путем и надо как минимум в 1.5-2 метрах находиться от человека, чтобы не заразиться.

Не нужно скупать маски, маски – это не защита. Это обманчивое чувство безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной болезни – и только в тех случаях нужно ее носить. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть.

Покупайте мыло, мойте руки с мылом, обрабатывайте руки антисептиком. Будьте здоровы, а мы гарантируем, что страна наша будет в безопасности – в том числе, биологически".

Предыстория:

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, произошла вспышка нового коронавируса, который получил название Covid 2019 В конце февраля 2020 года этот вирус начали активно обнаруживать в Европе.
  • Китай блокировал эпицентр эпидемии. В некоторых странах массовые мероприятия отменяют, а спортивные мероприятия проводят без зрителей из-за распространения коронавируса.
  • 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом: житель Черновцов заболел после путешествия в Италию.
  • По состоянию на утро 5 марта в Украине исследуют еще около 10 образцов биологического материала людей, у которых подозревают коронавирусную инфекцию.
  • В мире Covid 2019 подхватили уже 95 748 человек (из них 80 411 случаев – на материковой части Китая), умерли от него 3 286 человек (из них 2 902 – в эпицентре эпидемии, Хубэе), а выздоровели 53 423 человека.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: