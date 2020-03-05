Зеленский предложил украинке из Уханя оставить собаку в посольстве

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Четверг, 5 марта 2020, 13:57

Президент Владимир Зеленский предложил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась в феврале эвакуироваться из Уханя из-за собачки, возвращаться домой, а песика оставить в посольстве, пока Китай не позволит вывозить животных.

Источник: Укринформ со ссылкой комментарии Зеленского прессе в Новых Санжарах на Полтавщине

Прямая речь: "Если Китай не выпускает ни одного животного с территории Китая, мы ничего не можем (сделать, – ред.). Мы, как государство, можем ей предложить, и все уже больше, чем любому другому человеку, предложено: хоть завтра мы вас забираем, собачку мы забираем даже в посольство, то есть собачка будет там".

Детали: Зеленский отметил, что собаку смогут забрать из посольства сразу, как Китай предоставит разрешение вывозить животных.

Он также добавил, что двух граждан Украины, которые выразили желание эвакуироваться из Китая, доставят домой самолетом компании "Австрийские авиалинии".

Президент не назвал точной даты эвакуации, но указал, что это будет "в ближайшее время".

Что было раньше: 4 марта Анастасия Зинченко, которой президент Владимир Зеленский лично пообещал эвакуировать ее и собачку из Уханя, заявила, что за две недели ее проблема так и не решилась.

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Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Предыстория:

  • Самолет SkyUp должен был эвакуировать 48 граждан Украины и 29 иностранцев из китайского города Ухань, где была вспышка коронавируса Covid-2019. Трех украинцев и одну иностранку не пустили на борт.
  • Власти города Ухань в Китае отказали украинке Насте Зинченко вместе с ее померанским шпицем в эвакуации из-за отсутствия полного пакета документов для вывоза собаки за границу.
  • Позже президент Владимир Зеленский пообещал Зинченко найти способ вернуть ее домой.

Темы: Зеленский Китай коронавирус


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