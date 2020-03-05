Рябошапка: Я не стал ничьим слугой

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявляет, что под его руководством Офис генпрокурора работал по закону, а сам он не стал ничьим слугой.

Источник: выступление Рябошапки в Верховной Раде 5 марта

Прямая речь: "Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я иду. Но иду для того, чтобы вернуться".

Детали: По словам Рябошапки, 28 лет украинская прокуратура была "инструментом давления и политических репрессий", и в зале ВР есть люди, которые почувствовали это на себе. ГПУ не имела доверия людей и была источником обогащения для избранных.

Рябошапка отметил, что сейчас начали реформу прокуратуры, которая "уже вошла в историю Украины".

Генпрокурор рассказал, что 725 прокуроров, не прошедших тест на профессионализм и добропорядочность, были уволены, а те, кто остались, "стали вдвое больше ценить свою профессию, в первую очередь потому, что впервые за 28 лет они почувствовали независимость, им не дают незаконных указаний".

По словам Рябошапки, только 3-й месяц прокуратура живет по закону. Вопрос своей отставки генпрокурора связал с тем, что "те, кого уволили, хотят вернуться и жить так, как они жили 28 лет".

Дополняется ...