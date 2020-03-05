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Рябошапка: Я не стал ничьим слугой

Четверг, 5 марта 2020, 18:22
Фото Yan Dobronosov

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявляет, что под его руководством Офис генпрокурора работал по закону, а сам он не стал ничьим слугой.

Источник: выступление Рябошапки в Верховной Раде 5 марта  

Прямая речь: "Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я иду. Но иду для того, чтобы вернуться".

Детали: По словам Рябошапки, 28 лет украинская прокуратура была "инструментом давления и политических репрессий", и в зале ВР есть люди, которые почувствовали это на себе. ГПУ не имела доверия людей и была источником обогащения для избранных.

Рябошапка отметил, что сейчас начали реформу прокуратуры, которая "уже вошла в историю Украины".

Генпрокурор рассказал, что 725 прокуроров, не прошедших тест на профессионализм и добропорядочность, были уволены, а те, кто остались, "стали вдвое больше ценить свою профессию, в первую очередь потому, что впервые за 28 лет они почувствовали независимость, им не дают незаконных указаний".

По словам Рябошапки, только 3-й месяц прокуратура живет по закону. Вопрос своей отставки генпрокурора связал с тем, что "те, кого уволили, хотят вернуться и жить так, как они жили 28 лет".

Он рассказал, что за три месяца сделали много:

  • открыли 27 производств в отношении правоохранителей за пытки граждан, 7 из них уже привлекли к ответственности,
  • открыли более 3 тысяч уголовных дел за вырубку лесов, привлекли более 60 лиц к ответственности, а в судах находится более 300 обвинительных актов,
  • прекратили действительность более 1000 незаконных игровых заведений, за которыми стояли прокуроры или полицейские,
  • привлекли к ответственности 12 банков, которые украли у граждан 13 миллиардов гривен,
  • отрыли более 1200 дел против коррупционеров,
  • вернули в бюджет более 5 миллионов гривен,
  • не потеряли ни одного дела Майдана и "почти каждую неделю отправляют в суд уголовные дела и привлекают виновных к ответственности" и пр.

После своего заявления Рябошапка вышел из зала и не стал отвечать на вопросы. 

 
Фото Yan Dobronosov

Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании избрала нового премьера и 15 членов правительства.
  • После этого спикер объявил о созыве еще одного внеочередного заседания 5 марта в 18:30, на котором будет рассмотрен вопрос недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
  • 4 марта комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
  • Инициаторы недоверия – 119 нардепов. Среди них народные депутаты от "Слуги народа", в частности, Максим Бужанский и Александр Дубинский, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также избранники от "Оппозиционного платформы – За жизнь", в том числе и Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.
  • Источники УП ранее сообщили, что новым генеральным прокурором могут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса.

Ирина Балачук, УП

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Темы: РябошапкаОфис генпрокурора
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