Шмыгаль о воде в Крым: надо подавать, потому что там живут украинцы
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Пятница, 6 марта 2020, 00:56
Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Право на власть"
Прямая речь: "Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые примут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе ... Там живут украинцы, мы не перекроем воду для Украинской ".
Детали: Он добавил, что Крым - это Украина, а оккупант не может нести ответственность за украинский, которые там живут.
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