Шмыгаль о воде в Крым: надо подавать, потому что там живут украинцы

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Право на власть", которого цитирует "Укринформ", Facebook-страница премьер-министра

Прямая речь: "Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые примут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе ... Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев".

Детали: Он добавил, что Крым - это Украина, а оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут.

После эфира Денис Шмыгаль опубликовал сообщение в Facebook, где отметил, что правительство Украины не может подавать воду в оккупированный Россией Крым до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины.

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Что предшествовало: