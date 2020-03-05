Шмыгаль о воде в Крым: надо подавать, потому что там живут украинцы
Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Право на власть", которого цитирует "Укринформ", Facebook-страница премьер-министра
Прямая речь: "Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые примут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе ... Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев".
Детали: Он добавил, что Крым - это Украина, а оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут.
После эфира Денис Шмыгаль опубликовал сообщение в Facebook, где отметил, что правительство Украины не может подавать воду в оккупированный Россией Крым до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины.
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Что предшествовало:
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" сказал, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.
- Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что вопрос подачи Украиной воды в оккупированный Россией Крым на переговорах никогда не поднимался.
- В то же время, 4 февраля постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил: "Никакой воды до деоккупации".
- Комментируя заявление Арахамии, Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пустить воду в оккупированный Крым означает сдать России полмиллиона крымских татар.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым не может быть объектом какого-либо "размена", в том числе ради подачи воды на полуостров со стороны Украины.