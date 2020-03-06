Выборы в США: Кандидат от демократов снял свою кандидатуру
Пятница, 6 марта 2020, 03:56
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен решила сняться с президентской гонки в США.
Источник: предвыборный штаб кандидата
Прямая речь: "Я хотела, чтобы сначала вы узнали об этом, и я хотела, чтобы вы услышали это от меня: сегодня я прекращаю нашу президентскую кампанию ... Это не то обращение, с которым я когда-либо хотела выступить. Мы не достигли нашей цели, но то, что мы сделали вместе - то, что вы сделали - имело огромное значение".
Детали: В то же время Уоррен не сказала кого из кандидатов поддержит.
Что было ранее:
- Миллиардер Блумберг вышел из президентской гонки в США и поддержал Байдена
- Пит Буттиджич сошел с президентской гонки в США
Напомним:
- Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.
- Рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу сейчас самый высокий за все время его президентства.
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Николай Донев, УП