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Выборы в США: Кандидат от демократов снял свою кандидатуру

Пятница, 6 марта 2020, 03:56
Выборы в США: Кандидат от демократов снял свою кандидатуру

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен решила сняться с президентской гонки в США.

Источник: предвыборный штаб кандидата

Прямая речь: "Я хотела, чтобы сначала вы узнали об этом, и я хотела, чтобы вы услышали это от меня: сегодня я прекращаю нашу президентскую кампанию ... Это не то обращение, с которым я когда-либо хотела выступить. Мы не достигли нашей цели, но то, что мы сделали вместе - то, что вы сделали - имело огромное значение".

Детали: В то же время Уоррен не сказала кого из кандидатов поддержит.

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Николай Донев, УП
Темы: СШАвиборы
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