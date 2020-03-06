Оккупанты отреагировали на слова Шмыгаля о поставках воды

Власть оккупантов не советует крымчанам в расчете экономических и стратегических перспектив полуострова полагаться на поставку воды с Украины.

Источник: так называемый "вице-спикер крымского парламента" Владимир Бобков, которого цитирует РИА Новости

Прямая речь: "Не стоит нам в расчете экономических и стратегических перспектив полуострова рассчитывать на поставку воды с Украины, тем более учитывая оговорки украинского премьера-министра о поставках воды в Крым как территорию Украины.

Пока у меня есть абсолютная уверенность, что дальше каких-то точечных заявлений дело не пойдет. Мы прекрасно пониманием, что вопрос поставки воды в Крым – это предмет межгосударственных договоренностей между Украиной и Россией".

Детали: Бобков в то же время сказал, что приветствует "смену тональности официальных лиц, которая постепенно меняется в сторону потепления и нормализации отношений с Крымом".

Прямая речь: "Еще три-четыре года назад было сложно себе даже представить, чтобы вообще кто-то заикнулся о поставках воды на уровне официальных лиц Украины. Но пока говорить, что произошел какой-то кардинальный прорыв еще стоит".

Что предшествовало: Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль в телевизионном эфире программы "Право на власть" 5 марта заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина

Позже, очевидно учитывая резонанс своего заявления, премьер написал пост в соцсети, уточняя, что вопрос подачи воды в Крым невозможно решить до деоккупации полуострова.

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Что предшествовало: