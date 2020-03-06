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Порошенко пришел в ГБР и требует возбудить дело против Дубинского

Пятница, 6 марта 2020, 10:52
Порошенко пришел в ГБР и требует возбудить дело против Дубинского

Пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований и требует возбудить уголовное производство в отношении нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Источник: заявление Порошенко возле ГБР

Прямая речь: "Мы сегодня опять с хорошими новостями: вчера суд принял, а только что мы получили решение суда, по которому обязывают ГБР рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня приглашен в ГБР.

Это решение об анализе уплаты налогов, который был представлен марионеткой Коломойского, который называется "мама любит скорость" (Александр Дубинский, – ред.). Второе решение – обязывает ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении".

Детали: Порошенко добавил, что пришел в ГБР, чтобы сообщить о решении суда, так как представители бюро не ходят на заседания.

Он также назвал "шабашем" выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

По словам экс-президента, речь идет не о личности нового генпрокурора, а о том, что "разрушается независимость прокуратуры и судов в Украине", чего "не было со времен Януковича".

Что было раньше: Утром 28 февраля пятый президент Петр Порошенко приходил в Государственное бюро расследований на допрос.

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Предыстория:

  • 21 февраля Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод Порошенко на два допроса в ГБР – 28 февраля и 6 марта.
  • Защита назвала решение политическими и обжаловала их в 5-ти инстанциях.
  • Исполняющая обязанности председателя ГБР Ирина Венедиктова объясняла, что Порошенко 30 раз не пришел на допрос, в связи с чем бюро подготовило пакет доказательств для силового привода. 

Ирина Балачук, УП
Темы: ПорошенкоГБРДубинский
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