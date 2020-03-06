Порошенко пришел в ГБР и требует возбудить дело против Дубинского

Пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований и требует возбудить уголовное производство в отношении нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Источник: заявление Порошенко возле ГБР

Прямая речь: "Мы сегодня опять с хорошими новостями: вчера суд принял, а только что мы получили решение суда, по которому обязывают ГБР рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня приглашен в ГБР.

Это решение об анализе уплаты налогов, который был представлен марионеткой Коломойского, который называется "мама любит скорость" (Александр Дубинский, – ред.). Второе решение – обязывает ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении".

Детали: Порошенко добавил, что пришел в ГБР, чтобы сообщить о решении суда, так как представители бюро не ходят на заседания.

Он также назвал "шабашем" выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

По словам экс-президента, речь идет не о личности нового генпрокурора, а о том, что "разрушается независимость прокуратуры и судов в Украине", чего "не было со времен Януковича".