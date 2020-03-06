Волошин об изоляции из-за возможного коронавируса: Побуду дома

574 просмотра
Пятница, 6 марта 2020, 16:44

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин заявил, что по результатам экспресс-тестов по всем вирусам он "абсолютно здоров" и не находится в изоляции. 

Источник: Волошин в Facebook

Прямая речь: "Никто меня не изолировал. Я абсолютно здоров, что только что было официально подтверждено заведующей инфекционного отделения Александровской больницы. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные".

"В Украине пока нет экспресс-тестов именно на коронавирус. Потому, чтобы в соотвествии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, побуду дома до следующего четверга, когда истечет 14 дней после моего 30-минутого общения с Райтцером. Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше - значит, буду свободным человеком раньше".

Детали: Волошин добавил, что с Жан-Люком Райтцером он "в совершенно разных группах риска".

Дословно: "Депутату Национальной Ассамблеи Франции 68 лет и недавно он перенес операцию. Не нужно быть инфекционистом, чтоб понимать, что мы с ним в совершенно разных группах риска. На момент нашей беседы совершенно никаких симптомов (кашля, насморка) у него не было". 

Украинская правда
Темы: коронавирус здоровье Верховная Рада Минздрав


powered by lun.ua
Материалы по теме
У украинки, вернувшейся на Закарпатье из Италии, подозревают коронавирус 6 марта 2020, 16:21
9 подозрений на коронавирус не подтвердились – МОЗ 6 марта 2020, 15:25
Нардепа ОПЗЖ, который контактировал с инфицированным коронавирусом, изолировали 6 марта 2020, 14:51
Все новости
Главные новости
Нардепа ОПЗЖ, который контактировал с инфицированным коронавирусом, изолировали
Зеленский озвучил планы по обмену пленными с РФ
БМП подорвалась на мине на Донбассе: один боец погиб, трое ранены
Депутат ОПЗЖ встречался во Франции с парламентарием, который заболел из-за коронавируса
Все новости
holiday

8 марта: что за выходной, клише и стереотипы, которые "прикипели" к празднику

Фото

Фотографии, которые хорошо объясняют, почему руки надо мыть с мылом и сколько времени

здоровье

Как правильно кашлять в людных местах

Поиск по сайту
Архив
Весь архів