Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин заявил, что по результатам экспресс-тестов по всем вирусам он "абсолютно здоров" и какое-то время будет находится дома.

Источник: Волошин в Facebook

Прямая речь: "Никто меня не изолировал. Я абсолютно здоров, что только что было официально подтверждено заведующей инфекционного отделения Александровской больницы. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные".

"В Украине пока нет экспресс-тестов именно на коронавирус. Потому, чтобы в соотвествии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, побуду дома до следующего четверга, когда истечет 14 дней после моего 30-минутого общения с Райтцером. Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше - значит, буду свободным человеком раньше".

Детали: Волошин добавил, что с Жан-Люком Райтцером он "в совершенно разных группах риска".

По словам Волошина, депутату Национальной Ассамблеи Франции "68 лет и недавно он перенес операцию", а на момент их разговора никаких симптомов - кашля или насморка - у него не было.

Предыстория:

В конце февраля депутат от ОПЗЖ Олег Волошин посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и находится в реанимации.

На текущей неделе Волошин присутствовал на заседаниях Верховной Рады, где 4 и 5 марта рассматривались вопросы изменения состава правительства и отставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

6 марта нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар заявила, что Волошина, который контактировал с инфицированным коронавирусом депутатом Национальной ассамблеи, изолировали.

Секретарь РНБО Алексей Данилов заявил, что в случае подозрения на инфицирование коронавирусом "обязательно берутся анализы для проведения тестов и человек изолируется".