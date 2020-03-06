МОЗ: Нардепам, общавшимся с Волошиным, нечего бояться

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Пятница, 6 марта 2020, 16:51

Министерство здравоохранения уверяет, что для народных депутатов, которые общались с нардепом Олегом Волошиным нет никаких рисков.

Источник: Укринформ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Прямая речь представителя МОЗ: "Он (Волошин - ред.) находится не в больнице, это (самоизоляция) его добровольное и правильное решение. По медицинским показателям он не нуждался другом. Сейчас нет никаких рисков для депутатов, которые общались с этим депутатом.

Согласно протоколам, госпитализируют тех, кто имеет симптомы ОРВИ и у кого не подтвердились результаты ОРВИ (тесты на грипп типа А и В – ред.) ".

Что было раньше:

В конце февраля депутат от ОПЗЖ Олег Волошин посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавируса и сейчас находится в реанимации.

На текущей неделе Волошин присутствовал на заседаниях Верховной Рады, где 4 и 5 марта рассматривались вопросы изменения состава правительства и отставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

Сам Волошин заявил, что по результатам экспресс-тестов по всем вирусам он "абсолютно здоров", но побудет дома.

Темы: коронавирус Верховная Рада


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