Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ: Нардепам, общавшимся с Волошиным, нечего бояться

Пятница, 6 марта 2020, 15:51
МОЗ: Нардепам, общавшимся с Волошиным, нечего бояться

Министерство здравоохранения уверяет, что для народных депутатов, которые общались с нардепом Олегом Волошиным нет никаких рисков.

Источник: Укринформ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Прямая речь представителя МОЗ: "Он (Волошин - ред.) находится не в больнице, это (самоизоляция) его добровольное и правильное решение. По медицинским показателям он не нуждался другом. Сейчас нет никаких рисков для депутатов, которые общались с этим депутатом.

Согласно протоколам, госпитализируют тех, кто имеет симптомы ОРВИ и у кого не подтвердились результаты ОРВИ (тесты на грипп типа А и В – ред.) ".

Что было раньше:

В конце февраля депутат от ОПЗЖ Олег Волошин посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавируса и сейчас находится в реанимации.

На текущей неделе Волошин присутствовал на заседаниях Верховной Рады, где 4 и 5 марта рассматривались вопросы изменения состава правительства и отставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

Сам Волошин заявил, что по результатам экспресс-тестов по всем вирусам он "абсолютно здоров", но побудет дома.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: