Новый министр спорта фигурирует в деле о миллионных хищениях

Новый министр спорта Вадим Гутцайт фигурирует в материалах дела о возможных хищениях государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов.

Источник: судебные решения

Детали: По версии следствия, чиновники Киевской городской госадминистрации и "подконтрольный им" руководитель детско-юношеской спортивной школы "Регата" могли быть причастны к хищению 2,249 млн гривен.

Также речь идет о возможной подделке документов, на основании которых в 2016-2019 годах перечислялись бюджетные средства за поставленный товар.

В материалах упоминается непосредственно директор департамента молодежи и спорта КГГА – эту должность занимал Гутцайт до назначения министром.

Расследование ведет Главное управление Национальной полиции в Киеве. Дело открыли в сентябре 2019 года.

Фабула дела: С 2016 года из государственного бюджета выделяются деньги на приобретение лодок для занятий спортсменами академической греблей. Распорядителем средств является департамент молодежи и спорта КГГА.

В 2016 году было выделено 1,860 млн грн, в 2017 – 2,480 млн, в 2018 – 2,399 млн, в 2019 – 8,1 млн.

Полиция установила, что большинство тендеров выигрывал один и тот же предприниматель, который одновременно является тренером подконтрольной КГГА детско-юношеской спортивной школы "Буревестник". При этом условия закупки якобы специально прописывали под этого предпринимателя.

Судя по данным Prozorro, этим предпринимателем является Яхниенко Александр Васильевич. Он сам бывший спортсмен, ранее поставлял инвентарь, в том числе, школе "Буревестник", а ныне значится ее старшим тренером-преподавателем. Сейчас мужчина уже закрыл свой статус предпринимателя.

По подсчетам платформы Clarity Project, в 2017-2019 годах Яхниенко подавался на 25 государственных тендеров, из которых 20 – выиграл. Все закупки касались лодок, весел или иного спортивного инвентаря. Общая стоимость тендеров, на которых Яхниенко одержал победу, составляет 12,8 млн гривен.

Александр Яхниенко фото: страница в "одноклассники"

Следствие считает предпринимателя подконтрольным Вадим Гутцайту и его заместителю, которые распределяли между собой и другими должностными лицами прибыль от поставки лодок из Беларуси, Италии и Германии.

При этом стоимость товара якобы завышалась: вместо 600 тысяч гривен каждая лодка стоила Киеву 1 млн. Таким образом, прибыль должностных лиц за одну лодку составлял 400 тысяч.

Кроме того, полиция установила, что средства перечислялись Яхниенку еще до того, как он доставит лодки в Украину.

Для этого директор спортивной школы "Регата" якобы по указанию должностных лиц КГГА подписывал поддельные налоговые накладные.

В частности, в июле 2019 года Яхниенко подписал договор на поставку в "Регате" трех немецких лодок Empacher. За это ему перечислили 2,249 млн гривен.

30 августа директор "Регаты" сказал правоохранителям, что лодки поставлены, однако отсутствуют в Украине, поскольку они задействованы сборной на чемпионате мира в Австрии.

В то же время с тем, по словам главного тренера сборной, лодок он не получал и на соревнования за границу их не вывозил. Представители завода Empacher якобы доставили одну лодку на соревнования, но по их окончании сразу забрали обратно. Доставкой занимался директор школы Киева "Буревестник".

Когда 4 сентября сборная вернулась в Украину, в ее грузе не было лодок, поставленных фигурантами дела.

По имеющейся у следствия информации, лодки марки Empacher в 2019 году вообще не пересекали государственную границу и не растамаживались.

Лодка Empacher R48. Такие лодки покупали в Киеве якобы по завышенной цене ФОТО: САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ EMPACHER

"Украинская правда" пыталась получить позицию фигурантов дела.

На момент публикации новости ее предоставил только руководитель школы, которая покупала лодки.

Позиция руководителя школы "Регата" Сергея Шаля: "Инвентарь есть, спортсмены готовятся к соревнованиям. Есть определенная группа людей, которая жалуется почему-то. Никаких нарушений я не вижу...

Лодки покупались согласно действующему законодательству, по Prozorro, через тендер. Никаких не было нареканий, а сейчас вдруг возникает сомнение".

Поставщик и тренер Александр Яхниенко не стал комментировать расследование, добавив, что "не хочет свидетельствовать против себя". Он предложил обратиться к своему адвокату, но отказался назвать его имя.

Дополнено. После выхода новости редакции удалось связаться с адвокатом министра спорта Вадима Гутцайта.

Позиция адвоката Павла Насадчука: "У меня есть официальные ответы Национальной полиции Украины и Главного следственного управления города Киева, что Гутцайт не фигурирует (речь идет о том, что Гутцайт не фигурирует как подозреваемый – УП), ему подозрение нигде не предъявлялось.

По моей рекомендации департамент проводил собственную проверку данных обстоятельств... И в то время было установлено, что процедуры (закупок – УП) проведены в соответствии с порядком и лодки есть в наличии...

Мы просили полицию: в случае каких-либо вопросов к Гутцайту, мы готовы и предоставлять информацию, и принимать участие в любых следственных действиях... С нами никаких следственных действий не проводилось...

Упоминались 2016, 2017 год. Гутцайта в то время вообще там (в департаменте – УП) не было... Какое отношение могут иметь события этих лет, когда он вообще в другом учреждении работал? (Гутцайт получил должность в КГГА в 2017 году, до этого возглавлял спортивный центр "Конча-Заспа" – УП)".

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