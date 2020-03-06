Денисова: В список на обмен внесли 86 крымских татар

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ внесли 86 незаконно заключенных крымских татар.

Источник: интервью Денисовой Укринформу

Прямая речь: "В нем 86 крымских татар, в том числе и те, кто находится на различных стадиях уголовного преследования: или только осужденные и те, которые отбывают наказание, или же граждане, отбывшие наказание и находящиеся в ограничительных условиях".

Детали: Уполномоченная по правам человека сообщила, что в списке на будущее освобождение есть граждане Украины, которые находятся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

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