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Денисова: В список на обмен внесли 86 крымских татар

Пятница, 6 марта 2020, 17:08
Денисова: В список на обмен внесли 86 крымских татар

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ внесли 86 незаконно заключенных крымских татар.

Источник: интервью Денисовой Укринформу

Прямая речь: "В нем 86 крымских татар, в том числе и те, кто находится на различных стадиях уголовного преследования: или только осужденные и те, которые отбывают наказание, или же граждане, отбывшие наказание и находящиеся в ограничительных условиях".

Детали: Уполномоченная по правам человека сообщила, что в списке на будущее освобождение есть граждане Украины, которые находятся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Что было раньше:

  • 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.
  • 5 марта украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: обменомбудсменкрымские татары
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