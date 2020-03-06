Денисова: В список на обмен внесли 86 крымских татар
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Пятница, 6 марта 2020, 18:08
Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ внесли 86 незаконно заключенных крымских татар.
Источник: интервью Денисовой Укринформу
Прямая речь: "В нем 86 крымских татар, в том числе и те, кто находится на различных стадиях уголовного преследования: или только осужденные и те, которые отбывают наказание, или же граждане, отбывшие наказание и находящиеся в ограничительных условиях".
Детали: Уполномоченная по правам человека сообщила, что в списке на будущее освобождение есть граждане Украины, которые находятся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
Что было раньше:
- 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.
- 5 марта украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.
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