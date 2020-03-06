Денисова: В список на обмен внесли 86 крымских татар

168 просмотров
Пятница, 6 марта 2020, 18:08

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ внесли 86 незаконно заключенных крымских татар.

Источник: интервью Денисовой Укринформу

Прямая речь: "В нем 86 крымских татар, в том числе и те, кто находится на различных стадиях уголовного преследования: или только осужденные и те, которые отбывают наказание, или же граждане, отбывшие наказание и находящиеся в ограничительных условиях".

Детали: Уполномоченная по правам человека сообщила, что в списке на будущее освобождение есть граждане Украины, которые находятся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Что было раньше:

  • 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.
  • 5 марта украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.

Темы: обмен омбудсмен крымские татары


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский озвучил планы по обмену пленными с РФ 6 марта 2020, 14:16
Новый обмен пленными может состояться до апреля - Пристайко 15 февраля 2020, 18:37
Зеленский обсудил с Путиным предстоящую встречу 14 февраля 2020, 14:54
Все новости
Главные новости
Коронавирус и нардеп: Волошин раскрыл детали своей изоляции
Повысить пенсии: новый министр соцполитики назвала свою главную задачу
Нардепа ОПЗЖ, который контактировал с инфицированным коронавирусом, изолировали
Зеленский озвучил планы по обмену пленными с РФ
Все новости
еда

6 продуктов, которые стоит покупать не экономя

социум

Как подарить дедушкам и бабушкам возможность читать больше

Фото

13 фото, которые доказывают, как классно могут выглядеть полные женщины

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!