Украинку оштрафовали за распространение фейков о коронавирус

Полиция привлекла к ответственности черновчанку за распространение ложных слухов о новом вирусе COVID-19.

Источник: Нацполиция Черновицкой области

Детали: 59-летняя женщина участвовала в собрании возле дома в Черновцах, где проживает семья госпитализированного с подозрением на коронавирус мужчины. Люди требовали, чтобы жену также изолировали.

По версии полиции, злоумышленница распространяла фейки в СМИ, что могло привести к социальной напряженности и нарушении общественного порядка.

Правоохранители составили протокол по статье 173-1 (распространению ложных слухов) Кодекса об админнарушении. Санкция статьи предусматривает штраф 10-15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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