Украинку оштрафовали за распространение фейков о коронавирус
Полиция привлекла к ответственности черновчанку за распространение ложных слухов о новом вирусе COVID-19.
Источник: Нацполиция Черновицкой области
Детали: 59-летняя женщина участвовала в собрании возле дома в Черновцах, где проживает семья госпитализированного с подозрением на коронавирус мужчины. Люди требовали, чтобы жену также изолировали.
По версии полиции, злоумышленница распространяла фейки в СМИ, что могло привести к социальной напряженности и нарушении общественного порядка.
Правоохранители составили протокол по статье 173-1 (распространению ложных слухов) Кодекса об админнарушении. Санкция статьи предусматривает штраф 10-15 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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Предыстория:
- 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный – житель Черновцов, который вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
- В Минздраве рассказали, что супруги повелись очень корректно, согласно рекомендациям врачей: они ограничили контакты с близкими, а при первых симптомах простуды муж обратился к медикам. Его госпитализировали в изолированный бокс. Его жена, у которой нет симптомов, осталась дома в самоизоляции. В то же время вечером несколько десятков человек собрались у дома, где проживает семья госпитализированного, и с криками требовали от властей вывезти в больницу и изолировать жену больного.
- Несмотря на то, что для отправки женщины в обсервацию не было медицинских показателей, женщину все же забрали на обсервацию в больницу.