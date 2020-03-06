Украинку оштрафовали за распространение фейков о коронавирус

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Пятница, 6 марта 2020, 20:20

Полиция привлекла к ответственности черновчанку за распространение ложных слухов о новом вирусе COVID-19.

Источник: Нацполиция Черновицкой области

Детали: 59-летняя женщина участвовала в собрании возле дома в Черновцах, где проживает семья госпитализированного с подозрением на коронавирус мужчины. Люди требовали, чтобы жену также изолировали.

По версии полиции, злоумышленница распространяла фейки в СМИ, что могло привести к социальной напряженности и нарушении общественного порядка.

Правоохранители составили протокол по статье 173-1 (распространению ложных слухов) Кодекса об админнарушении. Санкция статьи предусматривает штраф 10-15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Предыстория:

  • 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный – житель Черновцов, который вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
  • В Минздраве рассказали, что супруги повелись очень корректно, согласно рекомендациям врачей: они ограничили контакты с близкими, а при первых симптомах простуды муж обратился к медикам. Его госпитализировали в изолированный бокс. Его жена, у которой нет симптомов, осталась дома в самоизоляции. В то же время вечером несколько десятков человек собрались у дома, где проживает семья госпитализированного, и с криками требовали от властей вывезти в больницу и изолировать жену больного.
  • Несмотря на то, что для отправки женщины в обсервацию не было медицинских показателей, женщину все же забрали на обсервацию в больницу.

Украинская правда
Темы: Черновицкая область коронавирус штрафы


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