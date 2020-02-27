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Уже 4 украинцев с лайнера Diamond Princess госпитализировали с коронавирусом

Четверг, 27 февраля 2020, 16:28
Уже 4 украинцев с лайнера Diamond Princess госпитализировали с коронавирусом

До четырех увеличилось количество граждан Украины, членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, которых госпитализировали с коронавирусной инфекцией в больницы Токио.

Источник: Укринформ ссылкой на ответ Министерства иностранных дел Украины

Дословно: "По состоянию на 26.02.2020 в среднем 4 граждан Украины, в которых диагностировано наличие вируса Covid-19, были госпитализированы в медицинские учреждения г. Токио. Сейчас состояние наших сограждан удовлетворительное. Консулом поддерживается связь с госпитализированными украинцами".

Другие граждане Украины продолжают находиться на борту лайнера Diamond Princess. Всего на борту их было 25. По данным МИД 24 из 25 опрошенных украинцев (с одним установить связь не удалось) не захотели возвращаться в Украину в течение ближайших дней, а затем - планируют пройти карантин в Японии.

Предыстория:

  • 5 февраля произошла вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.
  • На судне находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
  • Специалисты обнаружили на круизном лайнере 135 человек, заразившихся новым коронавирусом2019-nCoV, из них двое – граждане Украины.
  • 19 февраля первые пассажиры высадились с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у Иокогамы, Япония, после 14 дней карантина.
  • По состоянию на 20 февраля вследствие заболевания скончались два пассажира лайнера.

Темы: коронавирусукраинцы
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