Суд по MH-17 может вынести решение только через 4-5 лет — юристы

Судебный процесс по обвинению четырех причастных к катастрофе малайзийского авиалайнера MH-17, сбитого над Донбассом, по оценкам юристов, продлится 4-5 лет.

Об этом заявили журналистам в субботу представители фонда, объединяющего родственников жертв катастрофы MH17, сообщает из Нидерландов корреспондент "Европейской правды".

Как известно, слушание по делу о сбивании MH17 начнется в понедельник 9 марта в Схипхоле, вблизи Амстердама. Обвинения предъявлены 4 лицам, что по выводам следствия были причастны к доставке в Украину российского комплекса "Бук", сбившего авиалайнер : россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.

Несмотря на то, что представители прокуратуры и суда воздерживаются от прогнозов относительно процесса, представители родственников ожидают что процедура будет продолжительной.

"Юристы ожидают, что это займет 4-5 лет с понедельника и до того, когда мы будем иметь решение в этом суде", - заявил Пит Плюг, глава фонда MH17 Disaster Foundation, объединяющего родственников погибших. Он ожидает, что следователи докажут вину обвиняемых, но те могут обжаловать приговор: "Дальше они могут пойти в апелляцию, дальше в Верховный суд. А потом еще и в Европейский суд по правам человека"

Антон Котте, который также входит в MH17 Disaster Foundation, ожидает что после этого суда будет еще один, который докажет причастность к катастрофе представителей российского руководства. "Но чтобы добраться до наивысшего решения, надо пройти этот процесс", - пояснил он.

"Можно рассчитывать, что все судебные процессы займут 10-15 лет", - спрогнозировал Пот Плюг.

"Европейская правда" будет следить за процессом в Нидерландах

Напомним,