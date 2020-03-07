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Суд по MH-17 может вынести решение только через 4-5 лет — юристы

Суббота, 7 марта 2020, 16:41
Суд по MH-17 может вынести решение только через 4-5 лет — юристы

Судебный процесс по обвинению четырех причастных к катастрофе малайзийского авиалайнера MH-17, сбитого над Донбассом, по оценкам юристов, продлится 4-5 лет.

Об этом заявили журналистам в субботу представители фонда, объединяющего родственников жертв катастрофы MH17, сообщает из Нидерландов корреспондент "Европейской правды".

Как известно, слушание по делу о сбивании MH17 начнется в понедельник 9 марта в Схипхоле, вблизи Амстердама. Обвинения предъявлены 4 лицам, что по выводам следствия были причастны к доставке в Украину российского комплекса "Бук", сбившего авиалайнер : россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.

Несмотря на то, что представители прокуратуры и суда воздерживаются от прогнозов относительно процесса, представители родственников ожидают что процедура будет продолжительной.

"Юристы ожидают, что это займет 4-5 лет с понедельника и до того, когда мы будем иметь решение в этом суде", - заявил Пит Плюг, глава фонда MH17 Disaster Foundation, объединяющего родственников погибших. Он ожидает, что следователи докажут вину обвиняемых, но те могут обжаловать приговор: "Дальше они могут пойти в апелляцию, дальше в Верховный суд. А потом еще и в Европейский суд по правам человека"

Антон Котте, который также входит в MH17 Disaster Foundation, ожидает что после этого суда будет еще один, который докажет причастность к катастрофе представителей российского руководства. "Но чтобы добраться до наивысшего решения, надо пройти этот процесс", - пояснил он.

"Можно рассчитывать, что все судебные процессы займут 10-15 лет", - спрогнозировал Пот Плюг.

"Европейская правда" будет следить за процессом в Нидерландах

Напомним, 

  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.
  • Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска. 
  • Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.
  • 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий.
  • Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот"). 

Темы: MH17ДонбассРосcиясудНидерланды
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