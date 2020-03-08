Во всех 20 образцах, которые исследовали на коронавирус, его не обнаружили – Минздрав

Во всех 20 образцах материалов, которые исследовались на коронавирус в вирусологической референс лаборатории ЦОС, не обнаружили инфекции.

Источник: Минздрав

Дословно: "По состоянию на утро 8 марта в Украине зарегистрирован 1 случай COVID-19.

В вирусологической референс лаборатории ЦОС исследованы все 20 доставленных образцов материалов, в т. ч. 6 отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных. Все результаты отрицательные, коронавирусной инфекции не обнаружено".

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