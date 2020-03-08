Во всех 20 образцах, которые исследовали на коронавирус, его не обнаружили – Минздрав
Воскресенье, 8 марта 2020, 10:29
Во всех 20 образцах материалов, которые исследовались на коронавирус в вирусологической референс лаборатории ЦОС, не обнаружили инфекции.
Источник: Минздрав
Дословно: "По состоянию на утро 8 марта в Украине зарегистрирован 1 случай COVID-19.
В вирусологической референс лаборатории ЦОС исследованы все 20 доставленных образцов материалов, в т. ч. 6 отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных. Все результаты отрицательные, коронавирусной инфекции не обнаружено".
Предыстория:
- 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавируса. Инфицированный - житель Черновцов, который вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
- По состоянию на 7 марта исследования 16 из 20 отобранных образцов от лиц с подозрением на коронавирус и контактных лиц показали отрицательный результат.
Украинская правда