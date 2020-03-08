Расследование катастрофы МН17 продолжат параллельно с судом над подозреваемыми

Расследование катастрофы рейса МН17 будет продолжено безостановочно и параллельно с судом над четырьмя подозреваемыми.

Источник: Генпрокуратура Нидерландов со ссылкой на соглашение стран–участниц Объединенной следственной группы, подписанное 8 марта, пишет "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Накануне судебного разбирательства, которое начнется 9 марта, представители следственных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов подписали Соглашение о продлении работы Объединенной следственной группы (ОСГ)".

"Продолжение работы следственной группы гарантирует, что расследование по факту катастрофы MH17 будет продолжено безостановочно и параллельно с судом над четырьмя подозреваемыми".

Напомним,

9 марта в Нидерландах начнется судебный процесс над тремя гражданами России и одним украинцем - Игорем Гиркиным (Стрелковым), Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовы и Леонидом Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.