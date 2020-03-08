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Расследование катастрофы МН17 продолжат параллельно с судом над подозреваемыми

Воскресенье, 8 марта 2020, 17:25
Расследование катастрофы МН17 продолжат параллельно с судом над подозреваемыми

Расследование катастрофы рейса МН17 будет продолжаться безостановочно и параллельно с судом над четырьмя подозреваемыми. 

Источник: пресс-центр Офиса генерального прокурора,  "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Генпрокуратуру Нидерландов

Дословно: "Накануне судебного разбирательства, которое начнется 9 марта, представители следственных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов подписали Соглашение о продлении работы Объединенной следственной группы (ОСГ)". 

"Продолжение работы следственной группы гарантирует, что расследование по факту катастрофы MH17 будет продолжено безостановочно и проходить параллельно с судом над четырьмя подозреваемыми".

Детали: В Совместную следственную группу от Украины вошли 4 представителя Офиса генпрокурора, группу возглавил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, который координирует работу по расследованию международных преступлений.

Прямая речь Мамедова: "Такой высокий уровень в украинской группе обеспечен впервые. Все эти шаги гарантируют продолжение расследования катастрофы Боинга с единственной целью - привлечь к ответственности всех виновных в катастрофе от тех, кто отдавал команды до тех, кто их выполнял. Все страны-члены JIT работают над поиском правды и мы ее найдем".

Напомним, 

  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.
  • Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.
  • 9 марта в Нидерландах начнется судебный процесс над тремя гражданами России и одним украинцем - Игорем Гиркиным (Стрелковым), Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

Темы: MH17судДонбассРосcия
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