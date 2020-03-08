Расследование катастрофы МН17 продолжат параллельно с судом над подозреваемыми

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Воскресенье, 8 марта 2020, 18:25

Расследование катастрофы рейса МН17 будет продолжено безостановочно и параллельно с судом над четырьмя подозреваемыми. 

Источник: Генпрокуратура Нидерландов со ссылкой на соглашение стран–участниц Объединенной следственной группы, подписанное 8 марта, пишет "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Накануне судебного разбирательства, которое начнется 9 марта, представители следственных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов подписали Соглашение о продлении работы Объединенной следственной группы (ОСГ)". 

"Продолжение работы следственной группы гарантирует, что расследование по факту катастрофы MH17 будет продолжено безостановочно и параллельно с судом над четырьмя подозреваемыми".

Напомним, 

9 марта в Нидерландах начнется судебный процесс над тремя гражданами России и одним украинцем - Игорем Гиркиным (Стрелковым), Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовы и Леонидом Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

Темы: MH17 суд Донбасс Росcия


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