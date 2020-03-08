Расследование катастрофы МН17 продолжат параллельно с судом над подозреваемыми

Расследование катастрофы рейса МН17 будет продолжаться безостановочно и параллельно с судом над четырьмя подозреваемыми.

Источник: пресс-центр Офиса генерального прокурора, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Генпрокуратуру Нидерландов

Дословно: "Накануне судебного разбирательства, которое начнется 9 марта, представители следственных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов подписали Соглашение о продлении работы Объединенной следственной группы (ОСГ)".

"Продолжение работы следственной группы гарантирует, что расследование по факту катастрофы MH17 будет продолжено безостановочно и проходить параллельно с судом над четырьмя подозреваемыми".

Детали: В Совместную следственную группу от Украины вошли 4 представителя Офиса генпрокурора, группу возглавил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, который координирует работу по расследованию международных преступлений.

Прямая речь Мамедова: "Такой высокий уровень в украинской группе обеспечен впервые. Все эти шаги гарантируют продолжение расследования катастрофы Боинга с единственной целью - привлечь к ответственности всех виновных в катастрофе от тех, кто отдавал команды до тех, кто их выполнял. Все страны-члены JIT работают над поиском правды и мы ее найдем".

Напомним,