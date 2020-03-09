В Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на коронавирус

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Понедельник, 9 марта 2020, 17:30

В Черновцах с подозрением на COVID-19 госпитализировали мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай заболевания.

Источник: Черновицкая ОГА в понедельник

Детали: В сообщении отмечается, что пациента госпитализировали 9 марта, он имеет признаки инфекционного заболевания. В то же время страна, из которой он вернулся, не называется.

Ранее результаты тестов на коронавирус у 6 буковинцев, которых госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, оказались отрицательными. Также не подтверждено COVID-19 у контактных лиц.

Результаты анализов мужчины, которого с подозрением на коронавирус привезли в больницу 7 марта, пока ожидаются.

Предыстория:

  • 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавируса. Инфицированный - житель Черновцов, который вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
  • 8 марта в Минздраве сообщили, что во всех 20 образцах материалов, которые исследовались на коронавирус в вирусологической референс лаборатории ЦОС, не обнаружили инфекции.

Темы: коронавирус Черновицкая область


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