В Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на коронавирус
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Понедельник, 9 марта 2020, 17:30
В Черновцах с подозрением на COVID-19 госпитализировали мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай заболевания.
Источник: Черновицкая ОГА в понедельник
Детали: В сообщении отмечается, что пациента госпитализировали 9 марта, он имеет признаки инфекционного заболевания. В то же время страна, из которой он вернулся, не называется.
Ранее результаты тестов на коронавирус у 6 буковинцев, которых госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, оказались отрицательными. Также не подтверждено COVID-19 у контактных лиц.
Результаты анализов мужчины, которого с подозрением на коронавирус привезли в больницу 7 марта, пока ожидаются.
Предыстория:
- 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавируса. Инфицированный - житель Черновцов, который вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
- 8 марта в Минздраве сообщили, что во всех 20 образцах материалов, которые исследовались на коронавирус в вирусологической референс лаборатории ЦОС, не обнаружили инфекции.
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