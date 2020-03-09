В Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на коронавирус

В Черновцах с подозрением на COVID-19 госпитализировали мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай заболевания.

Источник: Черновицкая ОГА в понедельник

Детали: В сообщении отмечается, что пациента госпитализировали 9 марта, он имеет признаки инфекционного заболевания. В то же время страна, из которой он вернулся, не называется.

Ранее результаты тестов на коронавирус у 6 буковинцев, которых госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, оказались отрицательными. Также не подтверждено COVID-19 у контактных лиц.

Результаты анализов мужчины, которого с подозрением на коронавирус привезли в больницу 7 марта, пока ожидаются.

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