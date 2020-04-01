Путин перешел на работу по удаленке

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Среда, 1 апреля 2020, 13:29
Фото с Twitter Дмитрия Смирнова

Президент России Владимир Путин перешел на дистанционный формат общения с министрами – совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса 1 апреля пройдет в режиме телеконференции.

Источник: РБК со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Все увидят, что он работает удаленно. Все видели, как он удаленно участвует в саммите "двадцатки".

Детали: Песков уточнил, что телеконференция будет проходить в открытом формате.

Вместе с тем он не согласился, что президент должен продемонстрировать, что он не покидает дом и находится, как и все граждане, в самоизоляции, отметив, что Путин "обычно показательных мер не принимает, он принимает меры действенные".

Отвечая на вопрос, какие меры будут приняты после того, как выяснилось, что главврач больницы в Коммунарке, встречавший президента, мэра Сергея Собянина и других высокопоставленных чиновников, заражен коронавирусом, Песков заявил, что все, кто был с президентом в Коммунарке, ежедневно тестируются на COVID-19, и он в том числе.

Что было раньше: У врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус. 

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Предыстория: 

  • 25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
  • 1 апреля во всем мире было зарегистрировано 856 996 случаев заражения коронавирусом. 42091 человек умер от осложнений, вызванных болезнью, 177917 человек выздоровели. В России зафиксировано 2337 заражений и 17 смертей.

Темы: Путин коронавирус карантин


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