Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин перешел на работу по удаленке

Среда, 1 апреля 2020, 13:29
Путин перешел на работу по удаленке
Фото с Twitter Дмитрия Смирнова

Президент России Владимир Путин перешел на дистанционный формат общения с министрами – совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса 1 апреля пройдет в режиме телеконференции.

Источник: РБК со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Все увидят, что он работает удаленно. Все видели, как он удаленно участвует в саммите "двадцатки".

Детали: Песков уточнил, что телеконференция будет проходить в открытом формате.

Вместе с тем он не согласился, что президент должен продемонстрировать, что он не покидает дом и находится, как и все граждане, в самоизоляции, отметив, что Путин "обычно показательных мер не принимает, он принимает меры действенные".

Отвечая на вопрос, какие меры будут приняты после того, как выяснилось, что главврач больницы в Коммунарке, встречавший президента, мэра Сергея Собянина и других высокопоставленных чиновников, заражен коронавирусом, Песков заявил, что все, кто был с президентом в Коммунарке, ежедневно тестируются на COVID-19, и он в том числе.

Что было раньше: У врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус. 

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире  

Предыстория: 

  • 25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
  • 1 апреля во всем мире было зарегистрировано 856 996 случаев заражения коронавирусом. 42091 человек умер от осложнений, вызванных болезнью, 177917 человек выздоровели. В России зафиксировано 2337 заражений и 17 смертей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Путинкоронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Путин
Пригожин после бунта встречался с Путиным в Кремле – СМИ
Решение Путина по "Вагнеру" ставит его в неудобное положение – ISW
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: