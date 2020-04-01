В Украине успешно испытали ракету, способную поражать цель на расстоянии 120 км

В Украине в условиях замкнутого цикла создали ракету, способную поражать цели на расстоянии 120 км.

Источник: Секретарь СНБО Алексей Данилов в facebook

Прямая речь: "Есть хорошая новость – ГККБ "Луч" 30-31 марта проведено очередное успешное испытание ракеты "Ольха-М". Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км".

Детали: Данилов сообщил, что несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными.

Ніякий коронавірус не зупинить виконання української ракетної програми! Маємо гарну новину – ДККБ «Луч» 30-31 березня... Опубліковано Олексієм Даниловим Середа, 1 квітня 2020 р.

30-31 березня 2020 року ДККБ «Луч» на полігоні в Одеській області успішно провело чергові випробування ракети #ВільхаМ з дальністю ураження 120 км. Ця ракета створюється підприємствами ОПК України за замкненим циклом виробництва. pic.twitter.com/vXtHncYRXH — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) April 1, 2020

Что было раньше: В феврале 2020 года на то время министр обороны Алексей Загороднюк сообщил, что Украина только разрабатывает концепцию развития ракетной отрасли и не планирует останавливать разработку проектов "Нептун" и "Ольха". По его словам, на ракетную отрасль по сравнению с прошлым годом планировалось увеличить расходы на 300 млн грн.

Напомним: