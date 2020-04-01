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В Украине успешно испытали ракету, способную поражать цель на расстоянии 120 км

Среда, 1 апреля 2020, 15:07
В Украине успешно испытали ракету, способную поражать цель на расстоянии 120 км

В Украине в условиях замкнутого цикла создали ракету, способную поражать цели на расстоянии 120 км.

Источник: Секретарь СНБО Алексей Данилов в facebook

Прямая речь: "Есть хорошая новость – ГККБ "Луч" 30-31 марта проведено очередное успешное испытание ракеты "Ольха-М". Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км".

Детали: Данилов сообщил, что несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными.

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Опубліковано Олексієм Даниловим Середа, 1 квітня 2020 р.

Что было раньше: В феврале 2020 года на то время министр обороны Алексей Загороднюк сообщил, что Украина только разрабатывает концепцию развития ракетной отрасли и не планирует останавливать разработку проектов "Нептун" и "Ольха". По его словам, на ракетную отрасль по сравнению с прошлым годом планировалось увеличить расходы на 300 млн грн.

Напомним:

  • В ноябре 2019 года Украина успешно испытала комплекс ЖК-360МЦ "Нептун". Ракета  Р-360 совершила полет больше чем на 250 километров.
  • Перед этим,  в июле 2019 года, Украина успешно испытала реактивную систему залпового огня "Ольха" с увеличенной дальностью поражения.

Темы: оружиеСНБОУкроборонпром
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