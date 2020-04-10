СБУ предлагает продлить запрет российских соцсетей еще на 3 года

Председатель Службы безопасности Украъни Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложение продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года.

Источник: пресс-служба СБУ

Прямая речь Баканова: "Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом".

Детали: Киберспециалисты Службы проанализировали, что за период действия санкций количество украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза. И это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

Всего в течение 2017-2020 годов СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах "Одноклассники" и "ВКонтакте". С начала введения санкций следователи Службы зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.

Все они имеют признаки совершения преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захвата государственной власти, а также создание террористических групп.

Также киберспециалисты Службы отмечают всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях. Это связано с карантинными мероприятиями в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приближением Пасхи и майских праздников.

По оценкам СБУ, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в том числе из указанных соцсетей.

Что было раньше: 8 апреля депутат фракции "Голос" Роман Лозинский написал обращение к президенту, СНБО, Кабмину и СБУ с требованием продлить действие указов о блокировании доступа в Украине к российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также пропагандистским сайтам, который могут восстановить уже через месяц.

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