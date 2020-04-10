СБУ предлагает продлить запрет российских соцсетей еще на 3 года
Председатель Службы безопасности Украъни Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложение продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года.
Источник: пресс-служба СБУ
Прямая речь Баканова: "Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом".
Детали: Киберспециалисты Службы проанализировали, что за период действия санкций количество украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза. И это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.
Всего в течение 2017-2020 годов СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах "Одноклассники" и "ВКонтакте". С начала введения санкций следователи Службы зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.
Все они имеют признаки совершения преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захвата государственной власти, а также создание террористических групп.
Также киберспециалисты Службы отмечают всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях. Это связано с карантинными мероприятиями в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приближением Пасхи и майских праздников.
По оценкам СБУ, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в том числе из указанных соцсетей.
Что было раньше: 8 апреля депутат фракции "Голос" Роман Лозинский написал обращение к президенту, СНБО, Кабмину и СБУ с требованием продлить действие указов о блокировании доступа в Украине к российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также пропагандистским сайтам, который могут восстановить уже через месяц.
Предыстория:
- 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".
- В апреле 2018 года сайт "Вконтакте" был 11-м по посещаемости.
- В январе 2019 года "Вконтакте" потерял позиции, но все еще был в топ-25 сайтов в Украине.