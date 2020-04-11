В ВСУ не хватает средств защиты от коронавируса – министр

Министр обороны Андрей Таран заявляет, что сейчас в ВСУ не хватает защитных средств для военнослужащих и для военных медиков.

Источник: интервью Тарана "ТСН. Тиждень", опубликованное на сайте Минобороны

Прямая речь: "Откровенно говоря, нет. Не хватает. Для того, чтобы всех обеспечить индивидуальными средствами в необходимом количестве, не хватает.

Но мы ведем работу, и очень благодарны руководству государства, которое выделяло изначально, от первого самолета, который прилетел из Китая (с помощью), нам было выделено значительное количество средств. Кроме того, у нас есть три передвижные мобильные лаборатории для тестов".

Детали: Министр также признал, что на фронте невозможно соблюдать меры безопасности вроде социальной дистанции.

Прямая речь: "Безусловно, если у нас появится коронавирус в тех частях, которые задействованы в боевых действиях, находящихся на передовой, это будет очень-очень трудно. Именно поэтому мы осуществляем все возможные меры для предотвращения коронавируса в ВСУ".

Детали: По словам Тарана, все военнослужащие при входе на территорию воинской части проходят термоконтроль с помощью инфракрасных термометров.

Также все, кто находится в штабах, ограничили количество командировок, служебных совещаний, и, по возможности, общаются с помощью средств связи.

Кроме того, осуществляется дезинфекция с помощью штатных средств РХБЗ (радиационная, химическая, биологическая защита), как территорий, прилегающих к воинским частям, так и объектов инфраструктуры на территориях военных городков.

В частности, за сутки около 500 кв. м. ВСУ осуществляют дезинфекцию своими штатными силами. Для дезинфекции ежедневно используется около 50 тонн дезинфицирующей жидкости с содержанием хлора, которая изготавливается самостоятельно.

Прямая речь: "В районе ООС мы уже развернули четыре полевых госпиталя, - на всякий случай, если будет необходимость в дополнительных койкоместах. В ООС также работают сейчас врачи, которых мы направили дополнительно для контроля над ситуацией. В резерве у нас находятся более 40 лечебно-сестринских бригад, которые будут задействованы в случае необходимости".

Детали: Министр заявил, что ВСУ готовы предоставлять содействие в поддержании правопорядка с помощью патрулирования.

Ежедневно около 70-80 патрулей осуществляют патрулирование вблизи военных городков и в местах, где живут военные.

На вопрос, готовы ли ВСУ в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом предоставить свои военные госпитали для гражданских пациентов Таран ответил:

"Безусловно. Во-первых, мы всегда готовы, это наша прямая обязанность. Но, если такая ситуация возникнет, мы в первую очередь рассчитываем, что наши госпитали будут использоваться для нужд лечения военнослужащих всех формирований, и ВСУ, и МВД, и Нацгвардии и пограничников. Именно для помощи людям в погонах мы должны использовать все наши возможности".

Что предшествовало: 10 апреля количество военных, заболевших коронавирусом, увеличилось до 10.