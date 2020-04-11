У ЗСУ не вистачає засобів захисту від коронавірусу – міністр

Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що наразі у ЗСУ не вистачає захисних засобів для військовослужбовців і для військових медиків.

Джерело: інтерв'ю Тарана "ТСН. Тиждень", опубліковане на сайті Міноборони

Пряма мова: "Відверто кажучи, ні. Не вистачає. Для того, щоб всіх забезпечити індивідуальними засобами у необхідній кількості, не вистачає.

Але ми ведемо роботу, і дуже вдячні керівництву держави, яке виділяло від самого початку, від першого літака, який прилетів з Китаю (з допомогою), нам було виділено значну кількість засобів. Крім того, в нас є три пересувні мобільні лабораторії для тестів".

Деталі: Міністр також визнав, що на фронті неможливо дотримуватися заходів безпеки на зразок соціальної дистанції.

Пряма мова: "Безумовно, якщо у нас з’явиться коронавірус в тих частинах, які задіяні у бойових діях, які перебувають на передовій, це буде дуже-дуже важко. Саме тому ми здійснюємо всі можливі заходи для запобігання коронавірусу у ЗСУ".

Деталі: За словами Тарана, всі військовослужбовці при вході на територію військової частини проходять термоконтроль з допомогою інфрачервоних термометрів.

Також усі, хто перебуває в штабах, обмежили кількість відряджень, службових нарад, і, за можливістю, спілкуються за допомогою засобів зв’язку.

Крім того, здійснюється дезінфекція за допомогою штатних засобів РХБЗ (радіаційний, хімічний, біологічний захист), як територій, прилеглих до військових частин, так і об’єктів інфраструктури на територіях військових містечок.

Зокрема, за добу близько 500 кв. м. ЗСУ здійснюють дезінфекцію своїми штатними силами. Для дезінфекції щодня використовується близько 50 тонн дезінфікуючої рідини з вмістом хлору, яка виготовляється самостійно.

Пряма мова: "В районі ООС ми вже розгорнули чотири польових госпіталя, — про всяк випадок, якщо буде необхідність у додаткових ліжкомісцях. В ООС також працюють зараз лікарі, яких ми направили додатково для контролю над ситуацією. В резерві у нас перебувають більше 40 лікарсько-сестринських бригад, які будуть задіяні у випадку необхідності".

Деталі: Міністр заявив, що ЗСУ готові надавати сприяння в підтриманні правопорядку за допомогою патрулювання.

Щодня близько 70-80 патрулів здійснюють патрулювання поблизу військових містечок і в місцях, де мешкають військові.

На питання, чи готові ЗСУ в разі різкого погіршення ситуації з коронавірусом надати свої військові шпиталі для цивільних пацієнтів Таран відповів:

"Безумовно. По-перше, ми завжди готові, це наш прямий обов’язок. Але, якщо така ситуація виникне, ми в першу чергу розраховуємо, що наші шпиталі використовуватимуться для потреб лікування військовослужбовців всіх формувань, і ЗСУ, і МВС, і Нацгвардії, і прикордонників. Саме для допомоги людям в погонах ми маємо використовувати всі наші можливості".

Що передувало: 10 квітня кількість військових, які захворіли на коронавірус, збільшилася до 10.