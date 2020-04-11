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Зеленский: Разведение помогло уменьшить обстрелы, готовим новые участки

Суббота, 11 апреля 2020, 15:13
Зеленский: Разведение помогло уменьшить обстрелы, готовим новые участки
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский заявляет, что разведение сил и средств помогло уменьшить количество обстрелов в зоне ООС и сообщает о работе над согласованием новых участков.

Источник: Зеленский на участке разведения № 3 "Петровское", сообщает пресс-служба президента

Прямая речь Зеленского: "Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир".

Детали: Президент посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в зоне ООС, в частности побывал на участке разведения № 3 "Петровское".

Ему доложили, что в последнее время ситуация здесь контролируемая и спокойная.

Кроме того, Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак посетили мемориал погибшим пассажирам автобуса Златоустовка - Донецк, который боевики обстреляли из "Градов" 13 января 2015 года. В результате трагедии 12 пассажиров погибли, еще 19 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, Зеленский возложил цветы к памятному знаку Герою Украины, майору ВСУ Андрею Жуку, который погиб в Волновахском районе Донецкой области в мае 2016 года, защищая собратьев от вражеской диверсионной группы.

Что предшествовало: 7 апреля заместитель командующего операции Объединенных сил и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Богдан Бондарь сообщил, что стороны не смогли достичь договоренностей по новому разведению войск в Донбассе еще на трех участках.

Предыстория:

  • Во время встречи президентов "нормандской четверки" 9 декабря 2019 было согласовано, что на Донбассе должно состояться разведение войск еще на трех участках.
  • Украинская сторона в ТКГ предложила осуществить разведение в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселовка Второй и у КПВВ "Гнутово".
  • Однако, как заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов, боевики не хотят отступать от занятых позиций на участках разведения войск, о котором была достигнута договоренность во время встречи президентов в "нормандском формате".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийРазведение силОбъединенные силы на Донбассе
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