В США зарегистрировали более 20 тысяч летальных случаев от COVID-19

Жертвами коронавируса в Соединенных Штатах стали 20 500 человек.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Всего в стране зафиксировали 527 тысяч заражений. Вылечились от вируса более 31 тысячи человек.

Традиционную печальное первенство по числу смертей держит Нью-Йорк. Там жертвами болезни стали 6367 человек.

В других штатах и городах от COVID-19 умерли менее одной тысячи человек.

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Напомним: