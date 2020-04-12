В США зарегистрировали более 20 тысяч летальных случаев от COVID-19

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 04:52

Жертвами коронавируса в Соединенных Штатах стали 20 500 человек.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Всего в стране зафиксировали 527 тысяч заражений. Вылечились от вируса более 31 тысячи человек.

Традиционную печальное первенство по числу смертей держит Нью-Йорк. Там жертвами болезни стали 6367 человек.

В других штатах и городах от COVID-19 умерли менее одной тысячи человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • С 10 по 11 апреля в США от коронавируса умерли более 2 тысяч человек. Это крупнейшее в мире количество погибших от эпидемии в течение суток.
  • Администрация президента США сообщила, что для участия в брифингах в Белом доме журналисты будут обязаны сдавать тест на коронавирус.
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что сейчас в стране испытывают десять лекарств от коронавируса.

Украинская правда
Темы: коронавирус США


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