В США зарегистрировали более 20 тысяч летальных случаев от COVID-19
Воскресенье, 12 апреля 2020, 04:52
Жертвами коронавируса в Соединенных Штатах стали 20 500 человек.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: Всего в стране зафиксировали 527 тысяч заражений. Вылечились от вируса более 31 тысячи человек.
Традиционную печальное первенство по числу смертей держит Нью-Йорк. Там жертвами болезни стали 6367 человек.
В других штатах и городах от COVID-19 умерли менее одной тысячи человек.
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Напомним:
- С 10 по 11 апреля в США от коронавируса умерли более 2 тысяч человек. Это крупнейшее в мире количество погибших от эпидемии в течение суток.
- Администрация президента США сообщила, что для участия в брифингах в Белом доме журналисты будут обязаны сдавать тест на коронавирус.
- Президент США Дональд Трамп утверждает, что сейчас в стране испытывают десять лекарств от коронавируса.
Украинская правда