В Чернобыльской зоне все еще горит трава: тушат более 300 человек

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 01:22

11 апреля спасатели продолжали ликвидировать пожары на территории Чернобыльской зоны отчуждения, где горит травяной настил.

Источник: сообщение Государственной службы чрезвычайных ситуаций

Детали: Борьба с огнем продолжается на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

К тушению привлечены 312 человек и 83 единицы техники, из них 257 человек – сотрудники ГСЧС.

 

Кроме того, 3 самолета и 3 вертолета сбрасывают воду на места горения.

В ДСНС также отмечают, что радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

В Чернобыльской зоне дозы излучения не изменились.

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Предыстория:

  • С 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения не могут потушить пожар, возникший, по данным полиции, в результате умышленного поджога травы "ради забавы".
  • По состоянию на утро 10 апреля, отдельные зоны пожара имели место в Денисовицком, Котовском, Корогодском лесничествах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.
  • Центр ядерной безопасности сообщал, что воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, достигнет Киева в пятницу, но опасности для здоровья не несет.

Украинская правда
Темы: Чернобыль пожар


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