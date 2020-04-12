В Чернобыльской зоне все еще горит трава: тушат более 300 человек

11 апреля спасатели продолжали ликвидировать пожары на территории Чернобыльской зоны отчуждения, где горит травяной настил.

Источник: сообщение Государственной службы чрезвычайных ситуаций

Детали: Борьба с огнем продолжается на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

К тушению привлечены 312 человек и 83 единицы техники, из них 257 человек – сотрудники ГСЧС.

Кроме того, 3 самолета и 3 вертолета сбрасывают воду на места горения.

В ДСНС также отмечают, что радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

В Чернобыльской зоне дозы излучения не изменились.

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