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В Чернобыльской зоне все еще горит, радиационный фон в норме

Суббота, 11 апреля 2020, 08:54
В Чернобыльской зоне все еще горит, радиационный фон в норме

По состоянию на утро субботы в зоне отчуждения в Киевской области продолжается тушение отдельных очагов пожаров.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По состоянию на 7 часов 11 мая в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлечено 319 человек и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 264 человек личного состава и 81 единица техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов (240 тонн воды)".

Детали: В ГСЧС заверили, что в Киеве и Киевской области радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

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Предыстория:

  • С 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения не могут потушить пожар, возникший, по данным полиции, в результате умышленного поджога травы "ради забавы".
  • По состоянию на утро 10 апреля, отдельные зоны пожара имели место в Денисовицком, Котовском, Корогодском лесничествах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.
  • Центр ядерной безопасности сообщал, что воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, достигнет Киева в пятницу, но опасности для здоровья не несет.

Украинская правда
Темы: ГСЧСЧернобыльпожар
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