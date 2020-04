СOVID-19 на американском авианосце: капитан призвал спасти моряков

Капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт" Брет Крозьер заявил, что корабль оказался в ужасной ситуации на острове Гуам из-за СOVID-19, поскольку вирус быстро распространяется среди 4000 членов экипажа, и призвал командование ВМС США спасти моряков.

Источник: письмо капитана, Reuters

Прямая речь: "Если возникнет необходимость, то "Теодор Рузвельт" соберет всех моряков и отправится в бой с противником, который осмелится бросить вызов США или нашим союзникам.

Однако мы не воюем, и поэтому не можем позволить ни одному моряку погибнуть в результате этой пандемии без надобности. Сейчас необходимы решительные действия для того, чтобы предотвратить трагические последствия.

Содержание более 4000 молодых мужчин и женщин на борту "Теодора Рузвельта" – это лишний риск.

Есть проблемы, связанные с обеспечением индивидуального жилья для нашей бригады. Это требует политического решения, но это правильная вещь. Мы не на войне. Морякам не нужно умирать. Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надежном активе – наших моряках".

The US aircraft carrier Theodore Roosevelt is in a dire situation in Guam. The virus is spreading rapidly among its 4,000 crew.



The ship's captain wrote a bombshell letter to superiors, begging to get sailors off the ship.



Here is the actual letter...https://t.co/RtiRkgCwCy