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СOVID-19 на американском авианосце: капитан призвал спасти моряков

Среда, 1 апреля 2020, 17:38
СOVID-19 на американском авианосце: капитан призвал спасти моряков

Капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт" Брет Крозьер заявил, что корабль оказался в ужасной ситуации на острове Гуам из-за СOVID-19, поскольку вирус быстро распространяется среди 4000 членов экипажа, и призвал командование ВМС США спасти моряков.

Источник: письмо капитана, Reuters

Прямая речь: "Если возникнет необходимость, то "Теодор Рузвельт" соберет всех моряков и отправится в бой с противником, который осмелится бросить вызов США или нашим союзникам.

Однако мы не воюем, и поэтому не можем позволить ни одному моряку погибнуть в результате этой пандемии без надобности. Сейчас необходимы решительные действия для того, чтобы предотвратить трагические последствия.

Содержание более 4000 молодых мужчин и женщин на борту "Теодора Рузвельта" – это лишний риск.

Есть проблемы, связанные с обеспечением индивидуального жилья для нашей бригады. Это требует политического решения, но это правильная вещь. Мы не на войне. Морякам не нужно умирать. Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надежном активе – наших моряках".

Детали: По словам капитана, единственный эффективный метод сохранения здоровья людей – это полная изоляция в течение 14 и более дней, но в силу присущих авианосцу ограничений на корабле нет достаточно места для изоляции, поэтому распространение заболевания продолжается и ускоряется.

Он добавил, что сейчас всех моряков на борту должны считать "близкими контактами" больных.

По словам капитана, та среда, в которой находятся моряки, способствует распространению болезни, ведь экипаж судна находится в ограниченном пространстве, имеет общие рабочие места и компьютеры, совместно принимает пищу и выполняет обязательные задания по вахте, которые требуют постоянного тесного контакта людей.

Капитан добавил, что сейчас на корабле принимают меры для предотвращения распространения вируса, такие как частая уборка и попытки придерживаться социальной дистанции, но так они смогут только замедлить распространение COVID-19, а не уничтожить его.

Крозьер привел пример круизного судна "Бриллиантовая принцесса", где коронавирус быстро распространялся, несмотря на наличие большого процента индивидуального и разделенного жилья. На "Теодоре Рузвельте", по словам капитана, таких условий нет, поэтому количество больных будет только расти.

Крозьер убежден, что для того, чтобы спасти моряков, надо чтобы каждый на борту был гарантированно защищен от вирусов, а судовая среда – дезинфицирована.

Для этого он просит снять с авианосца на 2-недельную изоляцию подавляющее большинство личного состава и оставить на борту только 10% экипажа.

По данным Reuters, полученным от американских чиновников на условиях анонимности, на борту корабля около 80 моряков имеют положительный тест на коронавирус. В то же время отмечается, что количество больных может вырасти, когда тестирование пройдет весь экипаж корабля.

ВМС США отказались сообщить изданию, сколько именно людей на борту "Теодора Рузвельта" сейчас заражены COVID-19.

Сообщается, что авианосец находился в Тихом океане, когда неделю назад ВМС сообщили о первом случае коронавируса. С тех пор корабль зашел в порт в Гуаме в западной части Тихого океана.

Министр обороны США Марк Эспер заявил 31 марта, что сейчас не время для эвакуации с авианосца, но добавил, что он не прочитал письмо детально.

Исполняющий обязанности секретаря ВМС США Томас Модли заявил, что ВМС работает над тем, чтобы вывезти моряков с корабля в Гуаме. Он уточнил, что в Гуаме не хватает коек, и ВМС ведут переговоры с местными властями об использовании гостиниц и установке палаток.

Модли добавил, что не согласен с командиром авианосца, и ВМС принимают меры "очень методично", потому что это не "круизный лайнер, на корабле есть вооружение и самолеты".

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Предыстория:

Ирина Балачук, УП

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Темы: СШАморякикоронавирусCovid-2019
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