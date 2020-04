По США ударили торнадо в разгар эпидемии – есть погибшие, убежища открыты

В штатах на Юго-Востоке США в воскресенье вечером пронеслась серия мощных торнадо, в результате которых произошли серьезные разрушения и погибли по меньшей мере шесть человек.

Источник: CNN, LIGA.net

Детали: Первый удар стихии пришелся на Миссисипи и Луизиану. Значительный ущерб нанесен округам Ковингтон, Сосо и Джонс. В частности в департаменте по чрезвычайным ситуациям последнего говорят, что точное число погибших и раненых пока не установлено. Стихия разрушила дома и повредила автомобили.

Drone Footage:

Powerful #tornado swept through southern US states, leveling homes & taking down power lines. #Louisiana and #Mississippi have been hit the hardest.



Six deaths were reported along with dozens of homes destroyed. pic.twitter.com/dB3RrEIzPf — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) April 13, 2020

These tornadoes were BAD. This is from my sister’s live. I don’t own this. I’m not selling it. Please do not contact me about using it. I’m not giving out her name. I just want people to know what’s going on in the South. #Mississippi #tornado pic.twitter.com/ERgtiOoIIG — Carole Baskin Hate Account (@theori) April 13, 2020

По состоянию на 21:30 по местному времени в Луизиане и Миссисипи зафиксировали более 25 торнадо, сильнейшие из которых достигали скорости 320 км/ч.

Еще одно зафиксировали в штате Техас: смерч пронесся в 50 километрах от Остина.

В Джорджии, Алабаме, Теннесси наблюдалась штормовая погода.

Full res image of the nearly mile wide tornado as it approached i59 in Heidelberg, MS #MSwx pic.twitter.com/tbxLHoZeDS — Aaron Rigsby (@AaronRigsbyOSC) April 12, 2020

A few miles south of my sister's house.

Boaz, AL #Tornado pic.twitter.com/S26K2Rxsp1 — Hydrose (@HydroseOfficial) April 13, 2020

Всего на воскресенье-понедельник метеорологи спрогнозировали угрозу торнадо для 20 штатов на Юго-Востоке США, где проживают около 95 млн человек.

In argo earlier today during the tornado warning for walker co. It got way worse after this video ended we watched for as long as we could before having to close the door due to wind. Luckily just power loss and a few trees down. @spann pic.twitter.com/n5Zcbv19GR — Indigo Child (@Courtney_ms17) April 13, 2020

Местные власти решили не закрывать убежища, несмотря на эпидемию коронавируса.

В укрытиях установлены антисептики и работают советники, которые напоминают людям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.

A better view from the Starkville #tornado shelter during a warning. Still managing #SocialDistancing but it’s busy! #mswx pic.twitter.com/OmCmrXyKXd — Craig Ceecee (@CC_StormWatch) April 12, 2020

Напомним: США сейчас становятся мировым эпицентром пандемии коронавируса. В стране больше всего зараженных COVID-19 (557 300) и погибших (22 079).

12 апреля из-за коронавируса впервые в истории США объявили режим стихийного бедствия во всех штатах.