По США вдарили торнадо в розпал епідемії – є загиблі, притулки відкрито

У штатах на південному сході США в неділю ввечері пронеслася серія потужних торнадо, в результаті яких сталися серйозні руйнування і загинули щонайменше шість осіб.

Джерело: CNN, LIGA.net

Деталі: Перший удар стихії припав на Міссісіпі й Луїзіану.

Drone Footage:

Powerful #tornado swept through southern US states, leveling homes & taking down power lines. #Louisiana and #Mississippi have been hit the hardest.



Six deaths were reported along with dozens of homes destroyed. pic.twitter.com/dB3RrEIzPf — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) April 13, 2020

Значної шкоди завдано округам Ковінгтон, Сосо і Джонс.

Зокрема в департаменті з надзвичайних ситуацій останнього кажуть, що точне число загиблих і поранених поки не встановлено. Стихія зруйнувала будинки і пошкодила автомобілі.

Major damage around Soso, MS. FD reports numerous injuries. Fire crews still trying to clear roads to get to injuries. @weatherchannel #MSwx pic.twitter.com/Nx8Uh2IVAJ — Charles Peek (@CharlesPeekWX) April 13, 2020

These tornadoes were BAD. This is from my sister’s live. I don’t own this. I’m not selling it. Please do not contact me about using it. I’m not giving out her name. I just want people to know what’s going on in the South. #Mississippi #tornado pic.twitter.com/ERgtiOoIIG — Carole Baskin Hate Account (@theori) April 13, 2020

Станом на 21:30 за місцевим часом у Луїзіані й Міссісіпі було зафіксовано понад 25 торнадо, найсильніші з яких досягали швидкості 320 км/год.

Ще одне зафіксували у штаті Техас: смерч пронісся за 50 кілометрів від Остіна.

У Джорджії, Алабамі, Теннессі спостерігалася штормова погода.

Full res image of the nearly mile wide tornado as it approached i59 in Heidelberg, MS #MSwx pic.twitter.com/tbxLHoZeDS — Aaron Rigsby (@AaronRigsbyOSC) April 12, 2020

A few miles south of my sister's house.

Boaz, AL #Tornado pic.twitter.com/S26K2Rxsp1 — Hydrose (@HydroseOfficial) April 13, 2020

Усього на неділю-понеділок метеорологи спрогнозували загрозу торнадо для 20 штатів на південному сході США, де проживають близько 95 млн осіб.

In argo earlier today during the tornado warning for walker co. It got way worse after this video ended we watched for as long as we could before having to close the door due to wind. Luckily just power loss and a few trees down. @spann pic.twitter.com/n5Zcbv19GR — Indigo Child (@Courtney_ms17) April 13, 2020

Місцева влада вирішила не закривати притулки, незважаючи на епідемію коронавірусу.

В укриттях встановлено антисептики і працюють радники, які нагадують людям про необхідність дотримуватися безпечної дистанції.

A better view from the Starkville #tornado shelter during a warning. Still managing #SocialDistancing but it’s busy! #mswx pic.twitter.com/OmCmrXyKXd — Craig Ceecee (@CC_StormWatch) April 12, 2020

Нагадаємо: США зараз стають світовим епіцентром пандемії коронавірусу. В країні найбільше заражених COVID-19 (557 300) і загиблих (22 079).

12 квітня через коронавірус уперше в історії США оголосили режим стихійного лиха в усіх штатах.