За сутки в армии новых больных коронавирусом не выявили

121 просмотр
Вторник, 14 апреля 2020, 10:37

По состоянию на утро 14 апреля во Вооруженных силах Украины по-прежнему 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 1 случай летальный, 1 человек вылечился.

Источник: Facebook-страница командования медицинских сил Вооруженных сил Украины

Дословно: "На 07.00 14 апреля в Вооруженных силах новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 не зарегистрировано.

Всего учтено 19 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, из них 1 человек выздоровел и 1 случай летальный".

Детали: При этом на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 227 человек.

В 32 военных изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

Сообщается, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

Напомним:

  • По состоянию на вечер 13 апреля в украинской армии было зафиксировано 19 заражений коронавирусом.
  • 7 апреля первый человек с COVID-19 умер в Вооруженных силах.

Украинская правда
Темы: армия коронавирус Covid-2019 карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коронавирусом заболели еще 3 украинских военных 10 апреля 2020, 17:11
Еще один военный заболел коронавирусом 8 апреля 2020, 10:45
Карантин не повлияет на увольнение срочников в запас – Минобороны 8 апреля 2020, 10:06
Все новости
Главные новости
Испания прошла пик эпидемии коронавируса - министр здравоохранения
Коронавирус чуть притормозил 270 новых случаев, 22 выздоровели за сутки
Притула ответил, метит ли в кресло мэра Киева
В работе 70 вакцин от коронавируса, есть три "лидера" – ВОЗ
Все новости
советы

Когда целесообразно подаваться на несколько вакансий в одну компанию

советы

Как использовать резиновые перчатки и для чего они нужны

Поиск по сайту
Архив
Весь архів