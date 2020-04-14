Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки в армии новых больных коронавирусом не выявили

Вторник, 14 апреля 2020, 10:37
За сутки в армии новых больных коронавирусом не выявили

По состоянию на утро 14 апреля во Вооруженных силах Украины по-прежнему 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 1 случай летальный, 1 человек вылечился.

Источник: Facebook-страница командования медицинских сил Вооруженных сил Украины

Дословно: "На 07.00 14 апреля в Вооруженных силах новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 не зарегистрировано.

Всего учтено 19 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, из них 1 человек выздоровел и 1 случай летальный".

Детали: При этом на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 227 человек.

В 32 военных изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

Сообщается, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

Напомним:

  • По состоянию на вечер 13 апреля в украинской армии было зафиксировано 19 заражений коронавирусом.
  • 7 апреля первый человек с COVID-19 умер в Вооруженных силах.

Украинская правда
Темы: армиякоронавирусCovid-2019карантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
армия
Результаты проверки военкоматов должны быть до конца месяца – Зеленский
Белорусские военные и ЧВК "Вагнер" проводят учения у границ Польши
В Беларусь заехала уже девятая колонна "Вагнера"
Последние новости
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
Все новости...
Реклама: