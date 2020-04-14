За сутки в армии новых больных коронавирусом не выявили

По состоянию на утро 14 апреля во Вооруженных силах Украины по-прежнему 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 1 случай летальный, 1 человек вылечился.

Источник: Facebook-страница командования медицинских сил Вооруженных сил Украины

Дословно: "На 07.00 14 апреля в Вооруженных силах новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 не зарегистрировано.

Всего учтено 19 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, из них 1 человек выздоровел и 1 случай летальный".

Детали: При этом на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 227 человек.

В 32 военных изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

Сообщается, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

Напомним: