В ВСУ первая смерть от COVID-19

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Вторник, 7 апреля 2020, 11:31

В Вооруженных силах умер первый человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил

Дословно: "На 07.00 7 апреля в Вооруженных силах зарегистрировано 4 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS CoV 2, из них 1 летальный".

Детали: Сообщается, что умерла женщина - работница ВСУ одной из воинских частей из Ивано-Франковской области.

С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ.

27 марта ее состояние ухудшилось и женщину госпитализировали в ЦРБ города Надворная, 30 марте ее перевели в реанимационное отделение, 6 апреля в 6.00 она умерла.

Диагноз COVID-19 в работницы ВСУ подтвердили вечером 6 апреля.

Также сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) в рядах ВСУ находится 87 человек. В то же время, в 18-ти военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

Военные медики отмечают, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

ВСУ призывают соблюдать правила карантина и личной гигиены и не подвергать себя и свою семью опасности лишними контактами.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Предыстория: 

  • По состоянию на 2 апреля в ВСУ зафиксировали первый случай заболевания коронавирус - у врача Хмельницкого военного госпиталя.
  • Позже в ВСУ сообщили о втором случае заболевания COVID-19 у военного Киевского гарнизона. 
  • О третьем случае стало известно 4 апреля.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силы Covid-2019 коронавирус


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