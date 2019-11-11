Зеленский нашел замену своему представителю в Кабмине Герусу
Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров.
Источник: указ президента №838
Дословно: "Уволить Геруса Андрея Михайловича с должности представителя президента в Кабинете министров".
Другим указом №839 Зеленский на эту должность назначил Алексея Перевезенцева (вне штата).
Перевезенцев с 1999 по 2002 год работал в Министерстве иностранных дел.
С 2002 по 2009 год работал главным консультантом управления по работе с представительствами Украины и международной информации, а позже – главным консультантом отдела международно-правовых вопросов в секретариате президента.
В 2009-2010 годах Алексей Перевезенцев был заместителем директора Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина.
В июле 2012 года Алексей Перевезенцев получил должность заместителя директора юридического департамента Минэкономразвития.
В декабре 2012 года Перевезенцева назначили директором юридического департамента Минэкономразвития.
В 2016 году Перевезенцев стал госсекретарем Минэкономразвития Степана Кубива.
Предыстория:
- 22 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса своим представителем в Кабинете министров.
- 21 июля Герус прошел в Верховную Раду на внеочередных выборах по списку "Слуги народа".
- 6 ноября лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко потолкался с депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя". Инцидент записывали на видео, которое Ляшко выложил в Facebook.