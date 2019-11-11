Зеленский нашел замену своему представителю в Кабмине Герусу

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров.

Источник: указ президента №838

Дословно: "Уволить Геруса Андрея Михайловича с должности представителя президента в Кабинете министров".

Другим указом №839 Зеленский на эту должность назначил Алексея Перевезенцева (вне штата).

Перевезенцев с 1999 по 2002 год работал в Министерстве иностранных дел.

С 2002 по 2009 год работал главным консультантом управления по работе с представительствами Украины и международной информации, а позже – главным консультантом отдела международно-правовых вопросов в секретариате президента.

В 2009-2010 годах Алексей Перевезенцев был заместителем директора Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина.

В июле 2012 года Алексей Перевезенцев получил должность заместителя директора юридического департамента Минэкономразвития.

В декабре 2012 года Перевезенцева назначили директором юридического департамента Минэкономразвития.

В 2016 году Перевезенцев стал госсекретарем Минэкономразвития Степана Кубива.

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