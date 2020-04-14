В Лавре усилили карантин: 4 поста, дезинфекция, обнаружили еще трех больных
На всей территории Киево-Печерской Лавры усилили карантинные меры, там выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 14 апреля
Прямая речь: "Вчера мы усилили карантин в Лавре. На территории Лавры выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению.
Вчера мы направили медицинские бригады в Лавру. Медобследование там прошли 230 служителей Лавры и 68 учеников духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации".
Детали: По словам Кличко, во вторник запланирован отбор образцов для лабораторного исследования ПЦР у служителей Киевской духовной академии и семинарии.
Также утром начали усиленную дезинфекцию помещений Киево-Печерской Лавры. Ее будут делать каждый день. Как и медосмотр всех, кто живет на территории Лавры.
Что было ранее: Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что за минувшие сутки 13 апреля в Киеве заболели еще 56 человек, один случай летальный - умер монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре.
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Предыстория:
- 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич) 47-летний иеродиакон Наум. У обоих подтвердили коронавирус.
- Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у наместника лавры Павла диагностировали коронавирус. Источники УП в столичной власти сообщили, что состояние митрополита Павла не тяжелое. Ему сделали ПЦР-тест, который подтвердил, что у служителя коронавирус.
- 13 апреля Кличко заявил, что в Киево-Печерской лавре уже более 90 подтвержденных случаев СOVID-19, святыня закрыта на карантин.