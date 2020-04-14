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В Лавре усилили карантин: 4 поста, дезинфекция, обнаружили еще трех больных

Вторник, 14 апреля 2020, 12:43
В Лавре усилили карантин: 4 поста, дезинфекция, обнаружили еще трех больных

На всей территории Киево-Печерской Лавры усилили карантинные меры, там выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 14 апреля

Прямая речь: "Вчера мы усилили карантин в Лавре. На территории Лавры выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению.

Вчера мы направили медицинские бригады в Лавру. Медобследование там прошли 230 служителей Лавры и 68 учеников духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации".

Детали: По словам Кличко, во вторник запланирован отбор образцов для лабораторного исследования ПЦР у служителей Киевской духовной академии и семинарии.

Также утром начали усиленную дезинфекцию помещений Киево-Печерской Лавры. Ее будут делать каждый день. Как и медосмотр всех, кто живет на территории Лавры.

Что было ранее: Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что за минувшие сутки 13 апреля в Киеве заболели еще 56 человек, один случай летальный - умер монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре.

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Предыстория: 

  • 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич) 47-летний иеродиакон Наум. У обоих подтвердили коронавирус.
  • Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у наместника лавры Павла диагностировали коронавирус. Источники УП в столичной власти сообщили, что состояние митрополита Павла не тяжелое. Ему сделали ПЦР-тест, который подтвердил, что у служителя коронавирус.
  • 13 апреля Кличко заявил, что в Киево-Печерской лавре уже более 90 подтвержденных случаев СOVID-19, святыня закрыта на карантин. 

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевцерковь
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