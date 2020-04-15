Рекордные 392 новых случая и 24 выздоровели за сутки: коронавирус в Украине
За последние сутки в Украине зафиксировано 392 новых случая заражения коронавирусом, 10 летальных случаев, однако 24 человека выздоровели за 14 апреля.
Источник: Минздрав,, данные Центра общественного здоровья по состоянию на 9 утра 15 апреля
Детали: Всего в Украине зафиксировано уже 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 241 случай;
Волынская область – 100 случаев;
Днепропетровская область – 74 случая;
Донецкая область – 12 случаев;
Житомирская область – 130 случаев;
Закарпатская область – 110 случаев;
Запорожская область – 99 случаев;
Ивано-Франковская область – 356 случаев;
Кировоградская область – 192 случая;
г. Киев – 612 случаев;
Киевская область – 230 случаев;
Львовская область – 152 случая;
Луганская область – 4 случая;
Николаевская область – 14 случаев;
Одесская область – 70 случаев;
Полтавская область – 27 случаев;
Ровенская область – 173 случая;
Сумская область – 77 случаев;
Тернопольская область – 287 случаев;
Харьковская область – 25 случаев;
Херсонская область – 41 случай;
Хмельницкая область – 34 случая;
Черновицкая область – 589 случаев;
Черкасская область – 105 случаев;
Черниговская область – 10 случаев.