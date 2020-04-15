Рекордные 392 новых случая и 24 выздоровели за сутки: коронавирус в Украине

За последние сутки в Украине зафиксировано 392 новых случая заражения коронавирусом, 10 летальных случаев, однако 24 человека выздоровели за 14 апреля.

Источник: Минздрав,, данные Центра общественного здоровья по состоянию на 9 утра 15 апреля

Детали: Всего в Украине зафиксировано уже 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели.

Из 392 новых случаев – 29 детей и 90 медицинских работников, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 61 человек.

Прирост активных подтвержденных больных за сутки по сравнению с предыдущими сутками + 11,2%.

Госпитализировано за сутки 120 человек, из них 7 детей и 10 медработников.

Всего госпитализированы 1368 человек, из них 59 детей. На амбулаторном лечении 2145 пациентов.

Среди 108 умерших было 56 мужчин и 52 женщины; чаще умирают люди в возрасте от 50 лет (85%).

За 14 апреля в ЦОС поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 241 случай;

Волынская область – 100 случаев;

Днепропетровская область – 74 случая;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 130 случаев;

Закарпатская область – 110 случаев;

Запорожская область – 99 случаев;

Ивано-Франковская область – 356 случаев;

Кировоградская область – 192 случая;

г. Киев – 612 случаев;

Киевская область – 230 случаев;

Львовская область – 152 случая;

Луганская область – 4 случая;

Николаевская область – 14 случаев;

Одесская область – 70 случаев;

Полтавская область – 27 случаев;

Ровенская область – 173 случая;

Сумская область – 77 случаев;

Тернопольская область – 287 случаев;

Харьковская область – 25 случаев;

Херсонская область – 41 случай;

Хмельницкая область – 34 случая;

Черновицкая область – 589 случаев;

Черкасская область – 105 случаев;

Черниговская область – 10 случаев.

Этому предшествовало: