В России за сутки более 3 тысяч новых случаев СOVID-19
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Среда, 15 апреля 2020, 10:43
По состоянию на 10:30 15 апреля в России зафиксировано 24 тысячи 490 случаев заболевания коронавирусом, только за последние сутки заболели 3 тысячи 338 человек.
Источник: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом РФ
Детали: В России от COVID-19 умерли 198 человек, 1 тысяча 986 человек выздоровели.
По состоянию на 15 апреля в РФ провели более 1,5 млн тестов на коронавирус.
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Предыстория:
- 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предупредить распространение вируса.
- С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерной авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.
- 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных карантинных мерах. Сообщалось, что в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.
Украинская правда
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