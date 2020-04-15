В России за сутки более 3 тысяч новых случаев СOVID-19

По состоянию на 10:30 15 апреля в России зафиксировано 24 тысячи 490 случаев заболевания коронавирусом, только за последние сутки заболели 3 тысячи 338 человек.

Источник: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом РФ

Детали: В России от COVID-19 умерли 198 человек, 1 тысяча 986 человек выздоровели.

По состоянию на 15 апреля в РФ провели более 1,5 млн тестов на коронавирус.

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