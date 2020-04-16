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В Украине за сутки 397 новых случаев COVID-19, 8 умерли и рекордное количество выздоровели

Четверг, 16 апреля 2020, 09:37
В Украине за сутки 397 новых случаев COVID-19, 8 умерли и рекордное количество выздоровели

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 397 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 8 человек умерли, 43 выздоровели за 15 апреля.

Источник: Министерство здравоохранения в Facebook

Дословно: "По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели".

 

Сейчас коронавирусную болезнь обнаружили:

Винницкая область – 279 случаев;

Волынская область – 109 случаев;

Днепропетровская область – 78 случаев;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 162 случая;

Закарпатская область – 116 случаев;

Запорожская область – 115 случаев;

Ивано-Франковская область – 401 случай;

Кировоградская область – 198 случаев;

м. Киев – 644 случая;

Киевская область – 234 случая;

Львовская область – 166 случаев;

Луганская область – 4 случая;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 73 случая;

Полтавская область – 27 случаев;

Ровенская область – 204 случая;

Сумская область – 80 случаев;

Тернопольская область – 333 случая;

Харьковская область – 40 случаев;

Херсонская область – 44 случая;

Хмельницкая область – 37 случаев;

Черновицкая область – 662 случая;

Черкасская область – 110 случаев;

Черниговская область – 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 16 апреля по Центра поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.  

Предыстория:

  • За 14 апреля в Украине зафиксировали 392 новых случая заражения коронавирусом, 10 летальных случаев, 24 человека выздоровели.
  • За 13 апреля в Украине зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусом, 5 человек умерли, 22 человек выздоровели.
  • За 12 апреля в Украине было зафиксировано 325 новых случаев, умерли 10 человек, выздоровели 8 человек.
  • За 11 апреля было получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях болезни, умерли 10 человек, выздоровели тоже 10-ро.

Украинская правда
Темы: коронавирусУкраинаCovid-2019жертвы
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