В Украине за сутки 397 новых случаев COVID-19, 8 умерли и рекордное количество выздоровели

По состоянию на утро 16 апреля в Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки – 397 случаев заражения.

Источник: Министерство здравоохранения в Facebook

Дословно: "По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели".

Сейчас коронавирусную болезнь обнаружили:

Винницкая область – 279 случаев;

Волынская область – 109 случаев;

Днепропетровская область – 78 случаев;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 162 случая;

Закарпатская область – 116 случаев;

Запорожская область – 115 случаев;

Ивано-Франковская область – 401 случай;

Кировоградская область – 198 случаев;

м. Киев – 644 случая;

Киевская область – 234 случая;

Львовская область – 166 случаев;

Луганская область – 4 случая;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 73 случая;

Полтавская область – 27 случаев;

Ровенская область – 204 случая;

Сумская область – 80 случаев;

Тернопольская область – 333 случая;

Харьковская область – 40 случаев;

Херсонская область – 44 случая;

Хмельницкая область – 37 случаев;

Черновицкая область – 662 случая;

Черкасская область – 110 случаев;

Черниговская область – 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 16 апреля по Центра поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.

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