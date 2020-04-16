В Украине за сутки 397 новых случаев COVID-19, 8 умерли и рекордное количество выздоровели
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 397 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 8 человек умерли, 43 выздоровели за 15 апреля.
Источник: Министерство здравоохранения в Facebook
Дословно: "По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели".
Сейчас коронавирусную болезнь обнаружили:
Винницкая область – 279 случаев;
Волынская область – 109 случаев;
Днепропетровская область – 78 случаев;
Донецкая область – 12 случаев;
Житомирская область – 162 случая;
Закарпатская область – 116 случаев;
Запорожская область – 115 случаев;
Ивано-Франковская область – 401 случай;
Кировоградская область – 198 случаев;
м. Киев – 644 случая;
Киевская область – 234 случая;
Львовская область – 166 случаев;
Луганская область – 4 случая;
Николаевская область – 22 случая;
Одесская область – 73 случая;
Полтавская область – 27 случаев;
Ровенская область – 204 случая;
Сумская область – 80 случаев;
Тернопольская область – 333 случая;
Харьковская область – 40 случаев;
Херсонская область – 44 случая;
Хмельницкая область – 37 случаев;
Черновицкая область – 662 случая;
Черкасская область – 110 случаев;
Черниговская область – 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 16 апреля по Центра поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.
Предыстория:
- За 14 апреля в Украине зафиксировали 392 новых случая заражения коронавирусом, 10 летальных случаев, 24 человека выздоровели.
- За 13 апреля в Украине зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусом, 5 человек умерли, 22 человек выздоровели.
- За 12 апреля в Украине было зафиксировано 325 новых случаев, умерли 10 человек, выздоровели 8 человек.
- За 11 апреля было получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях болезни, умерли 10 человек, выздоровели тоже 10-ро.