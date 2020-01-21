Подарок Суркиса Баканову за 15 тысяч не вызвал интереса в НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции не заинтересовалось подарком, который глава СБУ Иван Баканов получил от нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Григория Суркиса во время празднования юбилея последнего.

Источник: "Схемы" (проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый")

Дословно ответ НАПК: "Изложенная в сообщении информация относительно возможного нарушения требований относительно получения подарков основывается на материалах журналистского расследования программы "Схемы: коррупция в деталях", которые в свою очередь не содержат объективных и достоверных сведений о факте получения подарка председателем Службы безопасности Украины Бакановым И.Г..

Учитывая вышеизложенное для принятия мер реагирования со стороны Национального агентства как специального уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции по фактам, приведенным в сообщении, нет оснований".

Детали: В сентябре 2019 Суркис праздновал 70-летие. На юбилей к нему приехали глава СБУ Иван Баканов, первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир, министр внутренних дел Арсен Аваков, олигархи Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Виктор Пинчук с женой, экс-президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, экс-глава СБУ Василий Грицак, экс-генпрокурор Юрий Луценко с сыном Александром, экс-премьер Владимир Гройсман и несколько актеров студии "Квартал 95".

Сообщалось, что Суркис дарил гостям фоторамки Fendi, стоимостью 15 тысяч гривен. Баканов – как и другие гости праздника – покинул "Интерконтиненталь", где было празднование, с желтым пакетом Fendi в руках.

После этого ОО "Центр противодействия коррупции" обратился в НАПУ с просьбой проверить возможное нарушение руководителем СБУ антикоррупционного законодательства в части ограничения относительно получения подарков.

Но в НАПК сообщили, что "информация о виде и стоимости подарка является только предположением журналистов... и не содержит ссылок на источники ее получения" и отказались инициировать проверку Баканова.

Члены ОО надеюсь, что подарок Баканова проверит новое руководство НАПК.

Согласно закону "О предотвращении коррупции", председатель СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривен).